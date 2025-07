Alejo Arcila, eliminado en Wimbledon después de ser golpeado por su compañero en pleno partido

Impacto inesperado de su compañero. En el cuadro de doble júnior de Wimbledon se vivió un momento inesperado para uno de sus participantes durante la ronda de 32 disputada en la pista 14. El colombiano Alejo Arcila jugaba junto al estadounidense Dominick Mosejczuk y el incidente se produjo en el final del segundo set.

Dominick Mosejczuk procedió al saque con el objetivo de igualar el partido, pero su servicio no llegó al otro lado de la pista si no que la pelota impactó en la nuca de su pareja de juego, quien en un primer momento se llevó las manos a la zona del golpe y tuvo que terminar echándose en la hierba con claros gestos de dolor.

El ruso Timofei Derepasko y el italiano Jacopa Vasami, sus contrincantes, así como el juez de silla se preocuparon por su estado de salud. Arcila pudo seguir con normalidad y consiguieron solventar el saque, llevándose la segunda manga (3-6, 6-3). El partido se iba a decidir en el tercer set, que en realidad es un super tie briek a 10 puntos, pero la organización no concedió a Arcila su deseo de seguir en pista.



Asistencia médica y abandono

En el descanso al final del segundo set, uno de los médicos de Wimbledon se acercó al tenista para ayudarle asistencialmente. Después de aplicar hielo en la zona del impacto, se tomó la decisión de que el tenista no continuase jugando ante el riesgo de una conmoción cerebral. "Arcila es incapaz de seguir", se escuchó al juez de silla por la megafonía de la pista. A lo que el colombiano respondió con un gesto de desaprobación con su dedo índice.

Aunque el tenista se veía capacitado para continuar adelante, las autoridades médicas del torneo decidieron que lo mejor era no continuar jugando. El colombiano quedó eliminado en el cuadro de individuales el día anterior por lo que tener que abandonar el doble no pasaba por su cabeza a pesar de estar dolorido y no le gustó nada la resolución del incidente.