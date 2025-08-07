El torneo del tenis de Arabia Saudí de 2024 vuelve este año con nuevo cartel. El Six Kings Slam de 2025 va cogiendo forma porque ya tiene fecha y jugadores confirmados… Será en Riyadh los días 15, 16 y 18 de octubre.

El gran ausente será el ya retirado Rafa Nadal pero este año, el Six Kings Slam, contará con la participación de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como los tenistas más importantes. Pero no serán los únicos ya que estarán acompañados por Alexander Zverev, Jack Draper y Taylor Fritz. En resumen, los mejores tenistas del momento repetirán cita en Arabia Saudí.

"Para todos los amantes del tenis, los reyes han vuelto. Los seis mejores tenistas del mundo se enfrentan en el Campeonato Six Kings Slam, parte de la Riyadh Season este mes de octubre", anunció Turki Alalshikh, ministro de Arabia Saudí y presidente de la Autoridad General del Entretenimiento, en redes sociales.

راعيين التنس واللي يحبون التنس🎾🔥 جايتكم أقوى بطولة في العالم

بمشاركة 6 من أفضل لاعبين التنس عالميا راح يتقابلون وجهاً لوجه في بطولة

#SixKingsSlam

ضمن #موسم_الرياض في أكتوبر الجاي 🔥🎾😎#BigTime pic.twitter.com/08Z2m3XRLn — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 6, 2025

En el año 2024 se llevó a cabo la primera edición de este torneo que fue un éxito en cuanto al público y a la crítica. Este año, el ANB Arena de la capital saudí acogerá de nuevo el torneo que reparte los premios más altos de la historia de este deporte. Al igual que el año pasado, el torno no reparte puntos al no ser una competición ATP.

Lo que sí otorgará, al igual que en 2024, serán suculentos premios para los participantes. No hay que pasar por alto que hace un año, cada tenista se llevó 1,5 millones solo por jugar, mientras que el campeón tiene un botín de 6 millones extra. De hecho, Jannik Sinner se embolsó seis millones de dólares tras ganar la final. Una cifra mayor que la de cualquier Grand Slam, en la edición inaugural, en la que también participaron Novak Djokovic, Rafa Nadal, Holger Rune y Daniil Medvedev.

Si este año se repite el formato de 2024, habrá dos jugadores que pasan directamente a semifinales. En la primera edición fueron Rafa Nadal y Novak Djokovic y este año bien podrían ser Alcaraz y Sinner aunque la organización no lo ha especificado aún.

Como curiosidad, el torneo del año pasado sirvió para ver el último enfrentamiento entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, con victoria para el serbio en el duelo por el tercer puesto. También fue una de las últimas apariciones del balear antes de su retirada en la Copa Davis.

Polémica con el cartel del torneo

El presidente de la organización del torneo colgó en las redes sociales el cartel para anunciar la nueva edición del Six Kings Slams que consiste en los seis jugadores estilizados mientras lucen una corona de rey. La polémica viene en el orden que se ha escogido para colocar a los jugadores… En el centro aparecen Alcaraz y Djokovic, mientras que Sinner, líder del ranking ATP, está en la segunda fila.

Además, en la cara de los jugadores aparece el número de Grand Slams ganados a modo de tatuaje. Muchos usuarios señalaron en sus comentarios que la cara de Sinner lleva estampado el número cinco, mientras que el italiano ha ganado cuatro hasta la fecha.