El calvario de Davidovich no cesa: abandona un partido que estaba muy cerca de ganar

No corren buenos tiempos para Alejandro Davidovich. El tenista malagueño tuvo que abandonar este sábado el Masters 1000 de Cincinnati cuando estaba cerca de gana su partido de segunda ronda ante el brasileño Joao Fonseca.

Davidovich, número 18 del mundo, iba ganando por 7-6 (4) y 4-0 cuando empezó a acusar problemas físicos que le llevaron a perder los cinco juegos siguientes ante Fonseca. Con 5-4 abajo en el segundo set, el tenista andaluz decidió retirarse.

Such a shame 😞 Davidovich Fokina is forced to retire, sending Joao Fonseca through 6-7 5-4 RET.#CincyTennis pic.twitter.com/kt6rXtdLnT — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2025

Foki, como también se le conoce —por su segundo apellido, Fokina—, también venía de abandonar el Masters 1000 de Canadá, retirándose de su duelo de octavos de final contra el ruso Andrey Rublev en el tercer set por dolores abdominales.

El español, que hace dos semanas disputó la final del Abierto de Washington —derrotado por del australiano Alex de Miñaur—, está en la mejor posición de su carrera en el escalafón de la ATP, pero en los últimos torneos continúa arrastrando múltiples problemas que le están impidiendo lucir su mejor juego.