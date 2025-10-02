La admiración de Djokovic a Monfils tras anunciar su retirada: "Uno de los mejores que he visto"

Gael Monfils ha comunicado en redes sociales que pone fin a su carrera deportiva cuando se termine esta temporada. Lo hace tras 21 años como profesional en los que ha compartido pista con grandes leyendas, una de ellas, Novak Djokovic. El serbio, que ha mostrado su respeto y gratitud, mantiene con Monfils la rivalidad más desigual del tenis con un balance de 20 victorias a su favor y ninguna por por parte del francés. El último enfrentamiento se produjo en enero de 2025 en Brisbane, donde Djokovic venció 6-3 y 6-3.

"LaMonf... Qué placer fue verte en cada partido. Eres un ser humano increíble que trae alegría a la gente dentro y fuera de la cancha. Eso cuenta más que cualquier otra cosa. Tenis sabio, tu atletismo está fuera de serie. Uno de los mejores que he visto en todos los deportes. Gracias por todas las grandes batallas a lo largo de los años que tuvimos y disfrutamos tu último baile amigo", escribió Djokovic en respuesta a la publicación de Monfils.

Otro de los tenistas que ha mostrado su admiración ha sido Feliciano López: "Realmente eres único en tu especie y por eso te echaremos de menos. Verte jugar es inspirador, siempre te he admirado y te deseo lo mejor en el nuevo capítulo", ha comentado el español.

Comunicado de Monfils

En sus primeras líneas, el francés ha explicado: "Cogí una raqueta por primera vez a los dos años y medio, y empecé a jugar profesionalmente a los 18. Ahora, tras celebrar mi 39 cumpleaños hace apenas un mes, me gustaría compartir que el año que viene será el último como tenista profesional".

"La oportunidad de convertir mi pasión en una profesión es un privilegio que he apreciado durante cada partido y cada momento de mis 21 años de carrera. Aunque este deporte lo es todo para mí, estoy tremendamente en paz con mi decisión de retirarme al final de la temporada de tenis de 2026", ha continuado.

I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

El tenista ha aprovechado para agradecer a todas las personas que le han acompañado a lo largo de esta etapa y con los que ha compartido momentos tanto dentro como fuera de la pista. Ha recordado que "aunque estuve cerca, nunca gané un Grand Slam durante mi carrera" y ha asegurado que "por supuesto, ganar un título más antes de retirarme sería realmente increíble", pero "mi único objetivo real para el año que viene es sencillo: un circuito completo de emoción y alegría".

Asimismo, ha afirmado: "He tenido la oportunidad de jugar durante la edad de oro del tenis, junto a algunos de los nombres más importantes de la historia de nuestro deporte: Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Incluso perder se convierte en algo épico cuando te enfrentas a una leyenda". Gael Monfils anuncia así su retirada para 2026, sin arrepentirse de nada y disfrutando cada partido con gratitud.