El tenista que 'odia' su deporte y ya es el segundo mejor del año: "Solo juego por dinero"

Alexander Bublik ganó su cuarto título de la temporada, octavo en total, en la ciudad china de Hangzhou y confirma así su gran momento en el circuito. A sus 28 años, el kazajo se encuentra en el número 16 del ranking ATP y es el segundo tenista con más títulos durante esta temporada 2025 gracias a sus victorias en Halle, Gstaad, Kitzbüchel y Hangzhou. Por delante de él, solo se encuentra Carlos Alcaraz con siete.

En su palmarés figuran los cuatro títulos anteriores a los que se añaden Montpellier por partida doble, otro en Halle y Amberes. Gracias a su rendimiento, Bublik es actualmente duodécimo en la Race con 2.370 puntos, a 775 puntos de Alex de Miñaur, quien marca el corte para las ATP Finals de Turín, que se jugarán del 9 al 16 de noviembre. El margen es complicado, pero mantiene vivas sus opciones de clasificarse.

Odio a su deporte

La trayectoria del kazajo no ha estado exenta de polémica. "Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato", aseguró en una entrevista en 2023. Profesional desde 2016, acumula más de ocho millones y medio en premios metálicos. "No creo que haya ganado lo suficiente. De lo contrario ya me habría retirado", llegó a afirmar.

Pese a su discurso, Bublik ha demostrado talento y versatilidad. Es uno de los 14 jugadores en activo que ha ganado al menos un título ATP Tour en todas las superficies. En 2025 sumó sus dos primeros en tierra batida –Gstaad 2025 y Kitzbüchel–. Además, es el tercer tenista en los últimos cinco años que logra un doblete Gstaad-Kitzbüchel, junto a Casper Ruud (2021) y Matteo Berrettini (2024).