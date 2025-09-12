Rafa Nadal ha vuelto a la palestra mediática por una buena causa. El extenista mallorquín habló con los medios en el Real Club de Golf de La Herrería de San Lorenzo de El Escorial donde participó en un torneo benéfico de golf. Ahí le preguntaron por Carlos Alcaraz y su sexto Grand Slam en el US Open.

A Rafa no termina de agradarle que se compare constantemente a Sinner y Alcaraz con él mismo, Roger Federer y Novak Djokovic. Para Nadal cada uno tiene su historia y se le notó reacio a comparar carreras tan pronto.

"Son Sinner y Carlos y nosotros fuimos nosotros, y ya está. Al final, cada cual tiene que vivir su historia, cada historia es diferente y no hay por qué estar comparando todo el día. Disfrutemos de esa gran rivalidad y dejemos de comparar", sentenció Nadal.

También le preguntaron al campeón español si veía a Carlos de cara al futuro como el mejor jugador de la historia. Rafa entiendo que va por buen camino: "Evidentemente, puede. La carrera parece que va encaminada a que sea algo único. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números y ojalá que le respeten las lesiones y le vaya todo genial".

Eso sí, para Rafa lo más importante ahora es que Carlos disfrute del camino: "Tiene seis Grand Slams. Es un número increíble a su edad y ojalá que tenga todos los que pueda. Debe disfrutar del momento, que es brillante, y seguir trabajando para cumplir objetivos, mejorar, entrenar cada día con ilusión de ser mejor en algo".