Djokovic carga contra la hipocresía en el tenis: "Se quejan del calendario y juegan exhibiciones"

El tenis moderno cada vez tiene más torneos y los jugadores van camino del estrangulamiento… Es cierto que son exhibiciones ya que los torneos oficiales siguen siendo los mismos, los Masters 1.000 duran una semana más y el calendario apenas tiene oxígeno. Ahora mismo, la mayoría de los tenistas expresan quejas sobre esta situación pero en realidad… A más partidos más prize money.

Figuras como Carlos Alcaraz e Iga Swiatek han alzado la voz recientemente para denunciar una programación que consideran insostenible. El tenista murciano ha criticado la enorme cantidad de torneos obligatorios y su programación consecutiva, que apenas deja margen para la recuperación de los deportistas. "Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiado seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no", dijo Alcaraz.

Pero Alcaraz no se quedó ahí y continuó confesando que "siendo sincero, tengo que considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios solo para mantener mi condición física y mi buena forma. Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente".

El español no ha sido el único que ha criticado últimamente el calendario sino que, por su parte, Iga Swiatek también criticó el calendario: "La WTA ha hecho que esto sea una locura con todas estas reglas obligatorias. Es imposible encajarlo en el calendario. No creo que ninguna jugadora de élite pueda lograrlo. Tenemos que ser inteligentes, no preocuparnos demasiado por las reglas y solo pensar en lo que es saludable para nosotras. Es duro. Lo único que puedo hacer ahora, después de decidir que voy a jugar todos estos torneos obligatorios, es cuidar mi cuerpo y mi recuperación".

Ahora, una de las voces más autorizadas y veteranas del vestuario, Novak Djokovic, ha entrado de lleno en este debate. El serbio comparte el diagnóstico de sus compañeros y secunda la visión de una sobrecarga de partidos, reconociendo el desgaste físico y mental que provoca un circuito tan exigente. Pero no todo han sido halagos y buenas palabras… En la previa a su debut en el Masters 1.000 de Shanghái, torneo que ha ganado hasta en cuatro ocasiones en su carrera, Novak Djokovic reconoció que está posicionado "en contra de la ampliación a dos semanas en la duración de los Masters 1.000, no creo que sea bueno", y aprovechó para lanzar un dardo a la figura de Carlos Alcaraz.

🎙️ Djokovic opina sobre las quejas de Alcaraz y otros tenistas por el calendario: "Los jugadores no están lo suficientemente unidos y no participan lo suficiente cuando deberían. Así que hacen comentarios y se quejan, y luego se van, y si algo va mal después de un tiempo,… pic.twitter.com/S2t8YuefWN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2025

Menos hablar y más hacer

Novak Djokovic no se quedó tranquilo simplemente criticando la situación con la cantidad de partidos sino que, además, quiso mandar un mensaje a los otros tenistas: "Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio".

Para terminar, Djokovic volvió a mandar otra crítica al mundo del tenis, lo que se interpreta como un dardo a Carlos Alcaraz: "nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia".