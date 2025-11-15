Menú
Tenis

Sinner espera a Carlos Alcaraz en la final con este golpe de maestro

Solo Alcaraz con permiso de Aliassime se erige como su posible competencia en esta superficie y en este torneo.

El italiano Jannik Sinner no falló en su cita con las semifinales de la Copa de Maestros. El italiano anuló este sábado a Álex de Miñaur en dos sets, por 7-5 y 6-2 y ya está en la gran final de Turín.

Sinner fue muy superior en pista rápida cubierta y ya suma 30 victorias consecutivas en esta superficie. Además lo hace con puntos como este:

Solo Alcaraz se erige como su posible competencia en esta superficie y en este torneo. Y encima en territorio enemigo, es decir, en Italia. Así cerró el partido Sinner:

Por su parte, De Miñaur tenía un balance de 12 derrotas y 0 victorias contra Sinner. Ahora ya es de 13-0.

