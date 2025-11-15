Sinner espera a Carlos Alcaraz en la final con este golpe de maestro

El italiano Jannik Sinner no falló en su cita con las semifinales de la Copa de Maestros. El italiano anuló este sábado a Álex de Miñaur en dos sets, por 7-5 y 6-2 y ya está en la gran final de Turín.

Sinner fue muy superior en pista rápida cubierta y ya suma 30 victorias consecutivas en esta superficie. Además lo hace con puntos como este:

Con escuadra y cartabón. 📐📏 Sinner clava el 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 y aprieta el puño. #LaPistaDelTenis #NittoATPFinals pic.twitter.com/qKqPVInja9 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 15, 2025

Solo Alcaraz se erige como su posible competencia en esta superficie y en este torneo. Y encima en territorio enemigo, es decir, en Italia. Así cerró el partido Sinner:

Sinner activa el 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗿𝗼𝗱𝗶𝗹𝗹𝗼. 🇮🇹🥕 Arrolla a un combativo De Miñaur en el segundo set y es el primer finalista de las #NittoATPFinals. (7-5/6-2) #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/gZl9U7oTvv — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 15, 2025

Por su parte, De Miñaur tenía un balance de 12 derrotas y 0 victorias contra Sinner. Ahora ya es de 13-0.