Alcaraz asegura el número uno y se prepara para la Copa Davis: "De las cosas más privilegiadas, representar a tu país"

Carlos Alcaraz pasó a las semifinales de las Finales de la ATP sin necesidad de jugar, gracias a la victoria del australiano Alex de Miñaur sobre el estadounidense Taylor Fritz. Posteriormente, el murciano no falló ante el italiano Lorenzo Musetti (6-4, 6-1) y logró así un pleno en la fase de grupos. Con ello, aseguró su posición como número uno al final del año en el ranking ATP, tal como en 2022.

En su partido, Alcaraz desquició a Musetti desde el primer set, rompiendo su servicio en el décimo juego y tomando el control total en la segunda manga. El de El Palmar conocerá su rival este viernes por la noche, lo que está claro es que evitará a Sinner y tendrá que medirse al ganador del duelo entre Zverev y Félix Auger-Aliassime. Por su parte, el italiano se verá las caras con Alex de Miñaur.

Orgullo nacional

El tenista español persigue el título en el torneo de maestros y culminar un 2025 extraordinario, con ocho títulos, incluidos Roland Garros, el US Open y Masters 1000 en Montecarlo, Roma y Cincinnati, cerrando un año con 70 victorias y solo ocho derrotas antes de disputar la Copa Davis.

Una competición internacional sobre la que Carlos Alcaraz afirmó después del encuentro: "Creo que es una de las cosas más privilegiadas que puedes hacer en nuestro deporte, representar a tu país". Además, aseguró: "Tengo muchas ganas de ganar la Copa Davis algún día, porque para mí es un torneo muy importante".

Respecto a la decisión de Sinner y Musetti de no participar en la Copa Davis: "La temporada ha sido muy larga, es posible que prefieran tener una semana más para recuperarse, para irse de vacaciones, para preparar la pretemporada, lo cual es comprensible. Es normal. Pero yo diría que tienen que hacer algo para que la Copa Davis sea única", explicó restando importancia a la no presencia de los tenistas.