La ATP concede a Arabia Saudí un nuevo Masters 1000 a partir de 2028

Arabia Saudí contará con su propio Masters 1000 después de que la ATP y el Fondo de Inversión Público del país asiático hayan llegado a un acuerdo. Así, el calendario del circuito profesional de tenis hará parada en este país en la temporada 2028. Como resultado, la categoría de eventos aumenta hasta situarse en diez: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Shanghái y París.

El país ya cuenta con otras citas del mundo del tenis. Desde 2024, la capital Riad es el escenario de las Finales de la WTA y, desde 2023, Yeda acoge las Finales Next Gen ATP. Además, alberga la exhibición del Six Kings Slam. Esta nueva incorporación se produce después de que los tenistas se hayan pronunciado respecto al duro calendario al que están sometidos.

Satisfacción de las partes

"El acuerdo marca una nueva era para el tenis mundial y una importante transformación deportiva en Arabia Saudí, trayendo al país a los nombres más célebres del deporte y ofreciendo una experiencia inolvidable", aseguró la asociación en su página web. Asimismo, la ATP señaló que esta nueva cita "subraya el compromiso a largo plazo de PIF de firmar el futuro del tenis internacional y del deporte mundial, y de consolidar la posición de Arabia Saudí como un centro deportivo y de entretenimiento de primer nivel mundial".

Por su parte, Bander Bin Mongren, presidente de SURJ Sports Investment, compañía del PIF, reconoció que "traer un Masters 1000 a Arabia Saudí es un gran paso adelante para el tenis en la región y un reflejo del compromiso compartido con la ATP con el crecimiento del deporte a nivel mundial". Por el momento, los tenistas que participarán en este torneo mandatory serán 56 y la duración se fijará en una semana.

Backed by @PIF_en, #SURJSports’ partnership with @ATPTour marks a defining moment in 🎾 Joining an elite list of hosts for the #ATPMasters1000 tournaments, Saudi Arabia continues to strengthen its ambition and help shape the future of the global game.#PIF pic.twitter.com/OEUMDGcOMZ — SURJ Sports Investment (@surj_sports) October 23, 2025

Primeras reacciones

Si bien todavía no se conoce la fecha exacta en la que se disputará, Andy Roddick, el extenista profesional, afirmó en su podcast Served: "Adelantarse a Australia es lo que dicen, creo que es difícil". Y añadió: "Además, si haces eso, ¿desplazas toda la gira por Oriente Medio a antes? ¿O estás arruinando los demás torneos de Oriente Medio en febrero, antes de Indian Wells? Creo que tiene que encajar en ese febrero, porque entonces ¿con quién compites?", completó.

Por otro lado, habló del dinero que recibirían los tenistas: "Los honorarios por participación en el Masters 1000 de Arabia Saudí van a ser enormes y los jugadores tienen mucha influencia ahora mismo". El estadounidense completó: "Esto va a ser como el Salvaje Oeste en cuanto a honorarios por apariciones. Lo cual, supongo, es bueno para los jugadores".

Temor a vivir la misma situación que con el golf

En 2022, nació el LIV impulsado a partir de dinero saudí, quedando por otro lado el PGA estadounidense y el DP World Tour. La posibilidad de que ocurriese una situación similar en el mundo del tenis condujo a ATP y WTA a aceptar la celebración de un Masters 1000 en Arabia Saudí.

Hace algunos años también hubo rumores sobre la intención de comprar una de las licencias existentes, viéndose amenazados Miami y Madrid. La opción de crear un quinto Grand Slam era más inviable por lo que la mejor solución ha sido establecer esta nueva cita en el calendario.