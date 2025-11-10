Fuerza, velocidad y unos reflejos de superhéroe: así fue el puntazo de maestro de Carlos Alcaraz

Si hay algo que garantiza Carlos Alcaraz, aparte de ser un ganador incansable, es espectáculo y no iba a ser menos en la copa de maestros de Turín. El español lo ha vuelto a hacer dejando un punto maravilloso que levantó al público italiano y dejó con cara de no saber qué hacer a su rival.

Este fue el punto:

Alcaraz being Alcaraz HE HAD NO BUSINESS WINNING THAT POINT 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UHWUZcxY1G — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2025

Tras un punto lleno de intercambios, Alcaraz tiró de reflejos para ganar la red y superar a De Miñaur. Pocos tenistas pueden llegar con tanta suficiencia a los momentos finales de un punto tan largo y tirar de tanta calidad y fuerza para definirlo. Carlos puede y lo hace.

El español Carlos Alcaraz superó al australiano Alex de Miñaur en su estreno en las Finales ATP de Turín, al imponerse en dos sets (7-6 (5) y 6-2, en una hora y 40 minutos) para acercarse al objetivo de terminar el año como número uno.