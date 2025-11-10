Menú

Fuerza, velocidad y unos reflejos de superhéroe: así fue el puntazo de maestro de Carlos Alcaraz

El español Carlos Alcaraz superó al australiano Alex de Miñaur en su estreno en las Finales ATP de Turín.

Si hay algo que garantiza Carlos Alcaraz, aparte de ser un ganador incansable, es espectáculo y no iba a ser menos en la copa de maestros de Turín. El español lo ha vuelto a hacer dejando un punto maravilloso que levantó al público italiano y dejó con cara de no saber qué hacer a su rival.

Este fue el punto:

Tras un punto lleno de intercambios, Alcaraz tiró de reflejos para ganar la red y superar a De Miñaur. Pocos tenistas pueden llegar con tanta suficiencia a los momentos finales de un punto tan largo y tirar de tanta calidad y fuerza para definirlo. Carlos puede y lo hace.

El español Carlos Alcaraz superó al australiano Alex de Miñaur en su estreno en las Finales ATP de Turín, al imponerse en dos sets (7-6 (5) y 6-2, en una hora y 40 minutos) para acercarse al objetivo de terminar el año como número uno.

