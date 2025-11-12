Djokovic siembra la duda sobre el dopaje del número uno, Jannik Sinner

Novak Djokovic opinó sobre la inhabilitación que cumplió Jannik Sinner por dopaje y dijo que ese traspiés le "perseguirá" como una "nube", poniendo en duda tanto el momento en que cumplió con el castigo como la corta duración que se le impuso al número uno del ranking ATP.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aceptó la explicación del italiano de que el clostebol, un esteroide anabolizante prohibido, había entrado accidentalmente en su organismo después de un masaje de su fisioterapeuta. Como resultado, Sinner cumplió la sanción reducida a tres meses entre febrero y mayo de 2025.

Djokovic habló de la polémica que rodeaba al actual número uno del mundo en una entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored emitido a través de YouTube: "Esa nube lo perseguirá igual que la nube del covid me seguirá a mí, durante el resto de su carrera, o de la mía en este caso". El serbio afirmó que "con el tiempo se desvanecerá", pero al ser un hecho tan importante, "no creo que desaparezca". Nole sostuvo que "siempre va a haber un cierto grupo de gente que intentará sacarlo adelante".

Aunque mostró su confianza en Sinner y cree que su compañero habitual en los entrenamientos "no lo hizo a propósito", tiene dudas de cómo el italiano consiguió estar apartado del tenis y cumplir su castigo sin faltar a un solo Grand Slam del circuito: "La falta de transparencia, la incoherencia, la conveniencia de que la sanción llegue entre los torneos, para que no se pierda los demás... es muy muy extraño", apuntó Djokovic.

Por último, recordó que "se podía oír a muchos otros jugadores, tanto hombres como mujeres, que habían tenido situaciones similares y que salían en los medios de comunicación quejándose de que era un trato preferencial" para zanjar el asunto reconociendo: "Realmente no me gusta cómo se ha tratado el caso". Estas declaraciones llegan mientras se disputan las ATP Finals en Turín, con el número uno del ranking en juego.