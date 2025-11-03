Las cuentas de Carlos Alcaraz para recuperar el nº 1 en el torneo de maestros

Jannik Sinner venció en la final del torneo de París a Félix Auger-Aliassime en dos sets (6-4, 7-6) y se hizo con el puesto número uno del ranking ATP. El tenista italiano no desperdició la oportunidad de coronarse en el último Masters 1000 de la temporada después de que Alcaraz cayese en la segunda ronda frente a Cameron Norrie. Sin embargo, esta situación puede cambiar de aquí al final de año.

El murciano había ascendido hasta la posición más alta de la clasificación en el Abierto de Estados Unidos hace nueve semanas, pero ahora es el tenista italiano quien ocupa este lugar con 11.500 puntos. Carlos Alcaraz se encuentra a una distancia de 250 puntos y sus posibilidades de escalar a lo más alto pasan por las Finales de la ATP, que se disputan entre el 9 y el 16 de noviembre en Turín.

Para alcanzar la élite

Para volver a coger el testigo del número uno en el ranking ATP y poner el broche final al 2025, el español necesita ganar tres partidos en Turín, ya sean los tres de la fase de grupos o dos de la fase de grupos y la semifinal. Además de Alcaraz y Sinner, los otros tenistas que participarán en el torneo son Zverev, Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Félix Auger-Aliassime.

"El número 1 ya es imposible. No pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año próximo. Este año, ya no está en mis manos", aseguró hace unos días Sinner, pero el de El Palmar no debe confiarse. Carlos Alcaraz podría cerrar el debate en las round robin – como se conoce a la fase de grupos –, pero habrá que ir partido a partido.

Por el momento, tampoco conoce a sus rivales, lo que se sabe es que forma parte del grupo B como cabeza de serie, mientras Sinner se sitúa como cabeza de serie del grupo A. Si el campeón del torneo sale invicto podrá llevarse 5.071.000 dólares – alrededor de 4.400.000 euros.