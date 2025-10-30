La provocadora celebración de Davidovich tras ganar en París

Alejandro Davidovich venció en su segundo partido en el torneo de París, el último Masters 1000 de la temporada, imponiéndose al francés Arthur Cazaux (7-6(5), 6-4) y consiguiendo avanzar a los octavos de final. El español tuvo que lidiar también con la presión del público local y tuvo una dedicatoria con ellos al final del encuentro.

Los aficionados franceses jalearon cada punto de Cazaux y no respetaron el silencio habitual que se vive en el tenis. Davidovich aprovechó la victoria para desahogarse. Después del último punto, se llevó las manos a la cara enviando a dormir a todo el público. Posteriormente, saludó de manera irónica, lanzó besos y un grito de "Vamos".

El tenista se acercó a la red para dar la mano a su rival y al juez de silla para, por última vez, arrojar un "Vamos, hostias" acompañado de un ademán con la mano al aire y sentarse en el banquillo. Los gestos fueron respondidos con pitadas desde la grada de los aficionados franceses que se dieron cita en el torneo.

Siguientes pasos

Este año, el español ha jugado cuatro finales y en otros dos torneos ha llegado al menos a semifinales. Sin embargo, no ha estrenado su palmarés de títulos. Ahora, en octavos de final del ATP Rolex París Masters 2025, se medirá con Zverev, tercer cabeza de serie que domina el historial entre ambos con cinco victorias y solo una derrota.

El tenista malagueño ha estrenado esta semana su mejor ranking ATP como número 15 del mundo, y ya ganó al alemán en segunda ronda del Masters 1000 de Canadá en 2023. El encuentro será el cierre de una jornada intensa de tenis, precedido por el duelo entre Jannik Sinner y Fran Cerúndolo.