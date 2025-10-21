Polémica en el equipo español de Copa Davis: ¿Por qué no va nuestro segundo mejor jugador?

La Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia está cada vez más cerca, pero no para Alejandro Davidovich. Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers serán los integrantes del equipo español para la Final 8 y la decisión no le ha sentado nada bien al malagueño. El español ha contado en Basilea, donde está jugando, cómo se siente ante esto. Lo ha hecho en Marca.

"Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también. Ahora, mi objetivo es centrarme en lo que queda de la temporada y prepararme para llegar al máximo nivel el próximo año", sentencia Davidovich.

Eso sí, no quiere hablar de menos potencia por su ausencia: "España tiene un gran equipo y sigue siendo una de las favoritas para ganar la Davis. Confío plenamente en mis compañeros, sé que van a darlo todo y que tienen lo necesario para conquistar el título".

La decisión, según Alejandro, es puramente del seleccionador: "Ha sido una decisión del capitán David Ferrer y la respeto. Obviamente, me hubiera encantado estar en la lista representando a mi país, pero esta vez él ha decidido contar con otros jugadores".

Por otro lado, Alejandro no cree que el motivo sea su ausencia en las eliminatorias previas: "Me ausenté en esas eliminatorias por problemas físicos. Este año he competido sin descanso, y mis retiradas en Toronto y Cincinnati fueron una alerta sobre mi estado. El capitán estaba al tanto de todo y en comunicación conmigo y con mi equipo".