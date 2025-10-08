Así es el 'Million Dollar 1 Point Slam', el peculiar torneo con presencia de Carlos Alcaraz

El Abierto de Australia es el primero de los cuatro torneos oficiales que forman los Grand Slam de tenis. Programado entre el 12 de enero y el 1 de febrero de 2026, servirá como punto de partida de la temporada para muchos profesionales, algunos de los cuales tendrán su estreno en la semana previa. La organización anunció la celebración de Million Dollar 1 Point Slam, que contará con la participación especial de Carlos Alcaraz.

En este torneo se reúnen 10 jugadores aficionados de Australia contra 22 profesionales y el premio para el campeón es una bolsa de un millón de dólares australianos, lo que equivale a unos 565.000 euros. La presencia del murciano es el hecho reseñable de esta edición.

"Hoy puedo revelar que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, encabezará la lista de jugadores profesionales que participarán en el Million Dollar 1 Point Slam, una nueva y emocionante iniciativa en la que un solo punto puede hacerte ganar un millón de dólares australianos", declaró Craig Tiley, director del Open de Australia.

Las inscripciones se abrirán pronto en clubes de todo el país, y durante la Semana Inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena."Con más nombres importantes que se anunciarán pronto, ahora tienes un millón de razones para tomar una raqueta y prepararte para enero", aseguró Tiley.

Unos duelos distintos

En estos partidos entre aficionados y profesionales se juega de manera distinta: a un solo punto, para saber quién saca se echa a suertes con el tradicional 'piedra, papel o tijera' y es el ganador de ese único punto el que continúa adelante en el torneo.

Según un informe de Sky Sports, se celebran cinco rondas eliminatorias y las fases finales se disputan durante una sesión nocturna. Los participantes recorrerán Australia para disputar los encuentros y será en Melbourne Park, escenario del Open, el que acoja el cuadro final. Para la gran final de esta segunda edición se reserva el Rod Laver Arena.