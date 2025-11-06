Jamás vimos a Djokovic llorar así: homenaje a su padre tenístico fallecido

Novak Djokovic se encuentra en Atenas disputando el Campeonato Helénico, torneo cuya organización corresponde a su familia, y en el que ha jugado su primer partido profesional en Grecia. El tenista serbio, exento de la primera ronda, avanzó a cuartos de final después de vencer a Tabilo. La emoción llegó al finalizar este encuentro, cuando no pudo contener las lágrimas ante un vídeo con imágenes de su exentrenador Nikola Pilic.

Pilic falleció en el mes de septiembre y vio crecer a Djokovic en las pistas siendo su entrenador desde los 12 años. El tenista serbio guarda un gran recuerdo de su figura y pidió disculpas al público presente en las gradas por no poder contener la emoción: "Perdón por este momento, pero Niki era más que un mentor o entrenador".

El número 5 del ranking ATP describió a Pilic como su "padre del tenis". "Era como mi padre en el tenis, como me gusta llamarlo; alguien que desempeñó un papel fundamental e integral en mi desarrollo como tenista y como persona. Fue una noticia muy triste cuando supe que había fallecido hace unos meses", explicó Djokovic a ATPTour.com.

Kind and heartfelt words from Novak to honour late coach Nikola Pilic ❤️@DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/WDMxdSSWuN — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2025

Siempre en la memoria

Además, agradeció al tenista croata la persona en la que se ha convertido: "Era parte de nuestra familia, de mis hermanos y mía, y nos ayudó muchísimo. No sería quien soy sin él. Falleció hace unos meses, y les pido su apoyo y paciencia mientras le rendimos el homenaje que se merece. Mientras juegue al tenis y viva, honraré su nombre".

Asimismo, Djokovic sentenció: "El legado que dejó no solo a mí sino en este deporte, nunca desaparecerá, nunca morirá. Estoy seguro que en un futuro cercano —en el lejano también— la gente sabrá sobre cómo Niki influyó en el mundo del tenis y del deporte. Se lo merece. Fue un hombre muy especial".

Después de vivir una noche de emoción, el tenista serbio continúa adelante en cuartos de final del Campeonato Helénico, donde espera Nuno Borges. En el horizonte, las Finales ATP que se disputan en Turín entre el 9 y el 16 de noviembre. El tenista ha quedado encuadrado en el Grupo Jimmy Connors junto a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz y Álex de Miñaur.