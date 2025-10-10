La dramática confesión de Djokovic en el infierno de Shanghái: "Solo intentaba mantenerme con vida"

El Masters 1000 de Shanghái está provocando las quejas de la mayor parte de los tenistas por motivos extradeportivos. Durante el horario de mañana, los deportistas están expuestos a una temperatura superior a los 30 grados así como a una humedad del 80%, lo que puede elevar la sensación térmica en unos cinco grados. Uno de los que más está sufriendo este ambiente es Novak Djokovic.

El serbio vomitó en la pista ante Hanfmann, situación que se repitió ante Munar y ante Bergs sus sensaciones tampoco fueron buenas. "Para ser sincero, solo intentaba mantenerme con vida en la cancha", reconoció. Djokovic aseguró que las condiciones "son muy difíciles para todos los jugadores" y se alegró de "haber superado ese obstáculo".

La importancia de la salud

Otro de los tenistas que se quejó fue Holger Rune: "¿Quieres que muera algún tenista en la pista?", preguntó al juez de silla en su partido frente a Mpetshi Perricard. El danés consiguió vencer y pasar a cuartos de final donde perdió ante el tenista Mónaco Vacherot.

Sin embargo, tras finalizar su partido de octavos señaló: "Creo que deberíamos tener una regla frente al calor extremo como la hay en los Grand Slam, sin duda. Podemos soportar una cierta cantidad de calor porque somos deportistas, estamos en forma, fuertes, también a nivel mental... pero hay un límite. Es importante que nos preocupemos de nuestra salud. Tenemos que sobrevivir".

Complementos al calor

Además del inconveniente de la temperatura, el francés Arthur Rinderknech añadió el problema de la contaminación: "Hay mucha contaminación en las grandes ciudades chinas y no ayuda, porque una capa de nubes lo aplasta todo y cuando sale el sol, la temperatura sube por encima de los 30 grados, haciendo muy difícil jugar".

La situación no mejora de cara al fin de semana cuando se esperan temperaturas máximas en torno a los 33 grados y una humedad cercana al 85%. Desde la ATP se informó a Reuters que "se están evaluando medidas, incluida la aplicación de una política oficial sobre el calor, tras consultarlo con jugadores, torneos y médicos".