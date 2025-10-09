Medvedev reprocha al juez de línea el supuesto privilegio de Nadal: "No le decían nada"

La actitud de Daniil Medvedev suele estar siempre en el foco de la noticia y en el Masters 1000 de Shanghái no iba a ser una excepción. Ya durante el Abierto de Estados Unidos, su mal comportamiento le terminó costando la ruptura con su entrenador, Gilles Cervara, con el que llevaba ligado ocho años.

En el ATP 500 de Pekín volvió a saltar a la palestra y no por su tenis. El ruso no se encontraba bien físicamente durante las semifinales ante Learner Tien, pero decidió seguir jugando y le pitaron un warning por falta de competitividad. Fue un momento extraño y en plena discusión Medvedev aseguró: "Estoy intentando ser bueno". Finalmente, terminó perdiendo el duelo.

Apuntando a Rafa Nadal

En el Masters 1.000 de Shanghái se volvió a encontrar en la pista con el estadounidense Tien y tuvo una pequeña trifulca con el juez de silla Mohamed Lahyani. El sueco le marcó un warning por tiempo en el saque y en medio de su frustración e indignación señaló un trato desigual respecto a cuando se enfrentaba a Rafa Nadal.

"Toda mi vida, he estado sacando y esperando a Rafa durante 55 segundos. Y me acusas de violación del código la primera vez. Jugué contra Rafa cinco veces, y en ningún momento estuve listo para sacar y él para devolver. No le acusaron de violación del código ni una sola vez", espetó Medvedev.

Asimismo mantuvo una discusión con su banquillo por el buen juego de su contrincante: "El tío está en todos lados. No sé qué hacer, dime qué tengo que hacer", gritó en el segundo tie-break a su nuevo entrenador, Thomas Johansson. Pese a protagonizar el encuentro por estos encontronazos y los calambres sufridos, terminó ganando el partido por 7-6 (8-6), 6-7 (1-7) y 6-4. En cuartos de final le espera Álex de Miñaur.