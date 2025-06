Djokovic cuenta por qué nunca ha sido tan querido como Federer y Rafa Nadal

Para Novak Djokovic la realidad es que Roger Federer y Rafa Nadal han recibido más cariño de la gente en todos los años que han compartido circuito en el mundo del tenis. El serbio acepta su rol de tercero en discordia a pesar de ser seguramente el mejor jugador de todos los tiempos y ha explicado por qué piensa él que a nivel de cariño es medalla de bronce.

El serbio ha hablado para la edición alemana de '20 minutos: "Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo: 'Voy a ser el número uno'. A mucha gente no le gustó eso".

"Me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que la afición me aceptaría si actuaba de otra manera. Pero tampoco fue así", comentó el maestro del tenins en 'Failures of Champions'.

Respecto a cómo se ve a él mismo, Djokovic reconoce que tiene muchas cosas que mejorar: "Soy un hombre con muchos defectos, por supuesto. Sin embargo, siempre he intentado vivir con corazón y buenas intenciones y, en definitiva, ser yo mismo".

Por último Djokovic dejó claro que nunca hablará mal del resto del Big 3: "Siempre he respetado a Roger Federer y Rafa Nadal; nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré"