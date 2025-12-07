Kyrgios firma la payasada del año con un nuevo menosprecio a Rafa Nadal

Para muchos cada vez que abre la boca sube el pan, pero otros directamente le consideran un meme andante. Nick Kyrgios, tenista que aún no ha anunciado su retirada, pero lleva meses sin dar la cara en las pistas, ha vuelto a menospreciar a Rafa Nadal para autoconvencerse de sus propias mentiras.

Kyrgios estuvo presente en una mesa de debate junto a Patrick Mouratoglou y Alexander Bublik y habló de la final de Wimbledon que perdió con Novak Djokovic en 2022.

Este fue el momento:

Kyrgios on facing Djokovic at Wimbledon : "I don’t think I could’ve played better in the Wimbledon final (2022). I served my best but he broke me 3/4 times. whenever there’s an important point, he’s always there. He’s locked in. If it was Nadal I would’ve been fine" pic.twitter.com/c02AvxleUz — SK (@Djoko_UTD) December 6, 2025

"No creo que hubiera podido jugar mejor en aquella final de Wimbledon. Saqué lo mejor que pude, pero me rompió el servicio cuando iba 40-0, en hierba esto es increíble. Siempre que hubo un punto importante, él estuvo ahí, siempre concentrado. Creo que si esa final hubiera sido Nadal me habría ido mejor", comentó Nick Kyrgios firmando así la payasada del año en el mundo del tenis.

Hay que recordar que Kyrgios perdió contra Rafa la última vez que jugaron en Wimbledon y que pasó a la final de 2022 porque Rafa Nadal por lesión no pudo disputar las semifinales contra él. Además, Kyrgios jamás ha pasado de ganar torneos de ATP 500 y ha pasado desapercibido en los Masters 1000. Eso sí, él considera, para autoconvencerse, que si la final de 2022 ante Novak Djokovic hubiese sido ante Nadal quizá la habría ganado. Los famosos "y si" que un día le dedicó Rafa en rueda de prensa cobran más fuerza que nunca.