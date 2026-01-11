La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en la final del torneo de Brisbane, de categoría 500, en Australia, a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets (6-4 y 6-3).

Sabalenka, número uno del mundo, inicia así el curso tenístico con su primer título de 2026 camino del grande inaugural de la temporada, el Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero en Melbourne.

La número uno del mundo llegó a la final tras imponerse el sábado, también en dos sets (6-3 y 6-4), a la checa Karolina Muchova, número 20 del ránking mundial, en una hora y media de partido.

Este es el tercer título consecutivo de la tenista bielorrusa en el torneo internacional de Brisbane, en el que este año no ha perdido ni un solo set en cinco encuentros disputados: Kostyuk, Muchova, la estadounidense Madison Keys, la rumana Sorana Cirstea y la española Cristina Bucsa.

Por su parte, Kostyuk, 26 en el ránking de la WTA, dio la sorpresa en las semis al ganar a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie.

La ucraniana recordó la situación de su nación en las palabras que dirigió a los asistentes tras caer derrotada y evitó felicitar expresamente a la tenista bielorrusa, cuyo país es aliado de Rusia. A la bielorrusa le ha negado el saludo en la red en varios torneos. De hecho, este mismo gesto hace tres años en Roland Garros provocó abucheos de la afición.

Marta Kostyuk señaló tras perder la final y en presencia de su rival: "Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Hay miles de personas sin luz ni agua caliente ahora mismo. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana".

Por su parte, la número uno, Sabalenka, que se ha posicionado varias veces en contra de la invasión de Rusia, dijo durante la entrega de trofeos: "quiero empezar felicitando a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada". "Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis", añadió, según recoge la página de la WTA.