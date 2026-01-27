Menú

TENIS

Sabalenka pide a su novio que se vaya para lanzar una propuesta a Alcaraz: "Espero un sí"

La tenista, tras su victoria en el Abierto de Australia, fue entrevistada y compartió un divertido 'regalo' que le gustaría hacer a Carlos Alcaraz.

La tenista, tras su victoria en el Abierto de Australia, fue entrevistada y compartió un divertido 'regalo' que le gustaría hacer a Carlos Alcaraz.
Sabalenka en su encuentro de Abierto de Australia | Sabalenka, en su partido de tenis

Aryna Sabalenka venció a la estadounidense Iva Jovic (6-3, 6-0) para seguir avanzando en el Abierto de Australia y jugar las semifinales del Grand Slam contra la ucraniana Elina Svitólina. Al término del encuentro, la bielorrusa fue entrevistada por la exjugadora Jelena Dokic y reveló cuál sería su regalo para Carlos Alcaraz, y ante el cual espera recibir un 'sí' como respuesta.

La extenista quiso hablar de otro tema distinto al tenis y comenzó a exponer distintos aspectos que tienen en común Sabalenka y Alcaraz: ambos han sido número uno y campeones de Grand Slams. Alcaraz es actual campeón del US Open, y ninguno había perdido ningún set en el camino hacia los cuartos de final del Abierto de Australia. Pero no solo eso, nacieron el mismo día, aunque con cinco años de diferencia. La bielorrusa cumplirá 28 años el próximo 5 de mayo, mientras el murciano hará 23.

Relacionado

Intercambio de regalos

Jelena Dokic lanzó una propuesta a Sabalenka, que desde su punto de vista, también se podría convertir en una tradición, hacerse un regalo mutuo. Después de pensar unos segundos y mirar al público, donde se encontraba su novio, al que preguntó entre risas: "¿Puedes irte?" La tenista lo tuvo claro: "Le ofrecería un baile de TikTok", aseguró. Y de la otra parte, "me gustaría recibir un 'sí' como respuesta".

Además, la bielorrusa recordó que "el año pasado lo obligué a hacerlo, así que siento que puedo hacerlo de nuevo". El momento dejó otra escena divertida cuando Dokic sugirió, en tono de broma, que Alcaraz le regalara un diamante a ella, consciente de que "le encantan". A lo que ella respondió esbozando una sonrisa.

Temas

En Deportes

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj