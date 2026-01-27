Aryna Sabalenka venció a la estadounidense Iva Jovic (6-3, 6-0) para seguir avanzando en el Abierto de Australia y jugar las semifinales del Grand Slam contra la ucraniana Elina Svitólina. Al término del encuentro, la bielorrusa fue entrevistada por la exjugadora Jelena Dokic y reveló cuál sería su regalo para Carlos Alcaraz, y ante el cual espera recibir un 'sí' como respuesta.

La extenista quiso hablar de otro tema distinto al tenis y comenzó a exponer distintos aspectos que tienen en común Sabalenka y Alcaraz: ambos han sido número uno y campeones de Grand Slams. Alcaraz es actual campeón del US Open, y ninguno había perdido ningún set en el camino hacia los cuartos de final del Abierto de Australia. Pero no solo eso, nacieron el mismo día, aunque con cinco años de diferencia. La bielorrusa cumplirá 28 años el próximo 5 de mayo, mientras el murciano hará 23.

Intercambio de regalos

Jelena Dokic lanzó una propuesta a Sabalenka, que desde su punto de vista, también se podría convertir en una tradición, hacerse un regalo mutuo. Después de pensar unos segundos y mirar al público, donde se encontraba su novio, al que preguntó entre risas: "¿Puedes irte?" La tenista lo tuvo claro: "Le ofrecería un baile de TikTok", aseguró. Y de la otra parte, "me gustaría recibir un 'sí' como respuesta".

"El año pasado le obligué a hacerlo y siento que puedo hacerlo de nuevo" 🕺 La propuesta irrechazable de Sabalenka a Alcaraz que podría repetirse como campeones del Open de Australia. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/7J6hkBYgSA — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 27, 2026

Además, la bielorrusa recordó que "el año pasado lo obligué a hacerlo, así que siento que puedo hacerlo de nuevo". El momento dejó otra escena divertida cuando Dokic sugirió, en tono de broma, que Alcaraz le regalara un diamante a ella, consciente de que "le encantan". A lo que ella respondió esbozando una sonrisa.