Rafa Jódar brilla en Delray Beach para citarse con Fritz y Pedro Martínez cae en Río de Janeiro

El tenis español ha vivido una jornada de contrastes en el circuito profesional. El joven Rafa Jódar ha superado con nota su estreno en el torneo de Delray Beach, de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, al imponerse con solvencia al estadounidense Ethan Quinn.

El madrileño, número 118 del mundo a sus 19 años, resolvió el encuentro en dos mangas (6-2, 6-3). Jódar mostró carácter para reponerse a un 'contrabreak' inicial y, tras adelantarse 5-2 en el segundo set, sentenció el choque al resto tras una hora y 19 minutos.

Ahora, el de Leganés se enfrentará en octavos de final al primer cabeza de serie del torneo y número ocho del mundo, el estadounidense Taylor Fritz, exento de jugar la primera ronda. Fritz atesora dos trofeos en Delray Beach (2023 y 2024).

De momento, Jódar ha ganado 13 de los 16 partidos disputados en el presente curso y que le han valido para pasar las previas del ATP challenger de Canberra llegando hasta la final, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Dallas.

Peor suerte corrió Pedro Martínez en la arcilla de Río de Janeiro. El valenciano se despidió del ATP 500 tras caer ante el bosnio Damir Dzumhur en un partido que comenzó dominando de forma aplastante (0-6, 7-6(5), 6-4). Tras endosar un 'rosco' en el primer parcial, Martínez vio cómo su rival igualaba la contienda en la muerte súbita y acababa imponiéndose en el set definitivo (6-4) tras casi tres horas de batalla.