Jaume Munar confirma su baja en Indian Wells y Miami

El tenista español Jaume Munar ha anunciado que sufre una lesión en el brazo derecho que le obligará a permanecer fuera de la competición durante las próximas semanas. El balear ha confirmado la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que explica que ya ha comenzado el proceso de recuperación.

"Algunas cosas son más difíciles de digerir que otras, pero hay que aprender a lidiar con ello. Ni los buenos momentos, ni los malos momentos son eternos. Ni siquiera tan buenos o tan malos, a veces. Después de unas pruebas tengo que confirmar que estaré fuera de las pistas por un tiempo debido a una lesión en el brazo derecho", escribió el jugador.

Baja confirmada tras las pruebas médicas

Munar explicó que la decisión se ha tomado después de someterse a pruebas médicas que han confirmado la dolencia. Aunque no ha detallado el alcance exacto de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación, sí ha señalado que trabajará para volver cuanto antes a la competición.

"La recuperación ya ha empezado, y sin duda, la superaremos", añadió en el mismo mensaje, en el que también agradeció el apoyo de sus seguidores, así como el respaldo de su equipo y su familia. El tenista balear ocupa actualmente el puesto 37 del ranking ATP, consolidado entre los mejores jugadores del circuito. Su baja llega en un momento de buen rendimiento competitivo.

La lesión impedirá a Munar disputar los dos primeros torneos Masters 1000 de la temporada: Indian Wells y Miami, citas destacadas del calendario que se celebran en Estados Unidos durante el mes de marzo. El español venía de alcanzar los cuartos de final en el ATP 500 de Róterdam, donde fue eliminado por el kazajo Alexander Bublik.

El principal objetivo de Munar es reaparecer en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que marca el inicio de la gira europea de tierra batida. El jugador ha asegurado que hará "todo lo posible" para estar disponible en esa fase de la temporada, una superficie en la que históricamente ha mostrado un rendimiento sólido.