El alarmante agotamiento de Carlos Alcaraz en Miami: "No puedo más"

La derrota de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Miami ante Sebastian Korda dejó mucho más que un resultado adverso. El murciano cayó en tres sets (6-3, 5-7 y 6-4), pero lo más llamativo fue la sensación de agotamiento que transmitió desde el inicio del encuentro.

Ya en el segundo set, el español comenzó a mostrar signos evidentes de fatiga, no solo física sino también mental. Sus gestos y su lenguaje corporal reflejaban un desgaste acumulado que terminó siendo determinante.

Uno de los momentos más impactantes del partido llegó cuando Alcaraz se dirigió a su banquillo en pleno encuentro. Allí, visiblemente frustrado, lanzó un mensaje claro a su equipo, encabezado por su entrenador.

"¡No puedo más! Me quiero ir a casa...", repetía el tenista, dejando entrever hasta qué punto estaba sufriendo sobre la pista. Incluso llegó a admitir que su objetivo en ese momento era "maquillar" el resultado, consciente de sus dificultades para mantener el nivel. Pese a ello, logró reaccionar y llevarse el segundo set, demostrando su carácter competitivo. Sin embargo, terminó cediendo en la manga definitiva.

🙁 "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..." El sufrimiento de Alcaraz. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/ONxEbPGOSP — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 22, 2026

El peso de ser el número uno

Tras el partido, Alcaraz reflexionó sobre la exigencia que supone competir en la élite. El español reconoció que sus rivales afrontan los partidos contra él sin presión, con la sensación de tener más que ganar que perder.

"Siento que juegan sin presión contra mí", explicó, asumiendo que esa circunstancia añade una dificultad extra a cada encuentro. Esta reality, unida a la acumulación de partidos y expectativas, contribuye al desgaste que evidenció en Miami.

Lejos de dramatizar la derrota, Alcaraz fue claro sobre su situación actual: necesita desconectar. El murciano anunció que se tomará unos días de descanso antes de volver a los entrenamientos.

Su plan inmediato pasa por regresar a casa y pasar tiempo con su entorno más cercano. "Quiero estar tranquilo con mi familia y mis amigos unos días", afirmó, subrayando la importancia de recuperar energía tanto física como mental. El objetivo es claro: volver a sentir el deseo de competir y llegar en las mejores condiciones a la siguiente fase de la temporada.

La mirada puesta en la tierra batida

Con el Masters de Miami ya atrás, Alcaraz centra su atención en la gira europea sobre tierra batida, una superficie en la que históricamente ha mostrado su mejor nivel.

Para ello, considera clave este periodo de descanso, que le permitirá "resetear" y afrontar con garantías los próximos torneos. El calendario no da tregua, pero el español confía en que este parón le ayude a recuperar sensaciones. Pese al tropiezo, el mensaje del murciano es optimista: se siente en el camino correcto y convencido de que podrá volver a su mejor versión tras este necesario alto en el camino.