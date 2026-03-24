Sinner supera un histórico récord de Djokovic

Jannik Sinner sigue confirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera. Ahora, el número 2 del ranking ATP se clasificó para los octavos de final del Miami Open tras imponerse con autoridad al francés Corentin Moutet por 6-1 y 6-4.

Pero no solo eso, sino que el tenista italiano dominó el encuentro de principio a fin, mostrando un tenis sólido y sin fisuras. Con esta victoria, no solo avanza en el torneo, sino que amplía una racha histórica que lo coloca en el centro de todas las miradas del circuito.

¿Qué ha logrado Sinner en Miami? El gran dato que acompaña a Sinner es su impresionante racha de 26 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000, superando la marca de 24 lograda por Novak Djokovic en 2016. Diez años ha mantenido la racha el tenista serbio...

Este registro refleja su dominio absoluto en este tipo de torneos, donde no ha cedido ni un solo set desde hace semanas. Su consistencia y nivel competitivo le han permitido imponerse a rivales de alto nivel sin mostrar debilidades.

La racha comenzó en el Masters de París, donde conquistó el título sin perder ningún set, y continuó en Indian Wells, donde firmó una actuación impecable para levantar su primer trofeo en el desierto californiano.

The moment Jannik Sinner broke Novak Djokovic’s record for the most consecutive sets won in Masters 1000 events by a man. 25 in a row. Unbelievable. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/lvFKnUhHb4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026

Dominio total ante Moutet

En su duelo ante Moutet, Sinner volvió a exhibir su superioridad. Ganó el 87% de los puntos con su primer servicio y conectó 23 golpes ganadores, más del doble que su rival. De hecho, el italiano controló el ritmo del partido en todo momento, sin conceder opciones de reacción. Su capacidad para aprovechar cada oportunidad y mantener la concentración fue clave para cerrar el encuentro en dos sets.

Tras el partido, Sinner se mostró prudente pese a su gran momento: "Estoy muy contento. Este deporte es impredecible, así que intentamos concentrarnos al máximo y ver qué sucede en la próxima ronda".

El objetivo de Sinner ahora es ambicioso: completar el llamado Sunshine Double, es decir, ganar en la misma temporada Indian Wells y Miami, una hazaña que no se consigue desde 2017. Y, ¿puede conseguirlo?

Sí, para lograrlo, aún necesita cuatro victorias más, pero su nivel actual lo convierte en el principal favorito. De hecho, la eliminación de varios cabezas de serie, entre ellos Carlos Alcaraz, ha despejado aún más su camino. Además, otros nombres importantes como Jakub Mensik también han quedado fuera, lo que refuerza su condición de candidato número uno al título.

Próximo rival: Michelsen

En octavos de final, Sinner se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen, que llega tras superar a Alejandro Tabilo. Será un duelo clave para medir si el italiano puede mantener su racha perfecta.

Michelsen representa un desafío diferente, pero el momento de forma de Sinner lo sitúa con ventaja. Su confianza, respaldada por resultados y estadísticas, es uno de sus mayores activos en este tramo del torneo.

De hecho, el gran rendimiento de Sinner también tiene impacto en la lucha por el número uno del mundo. Con Alcaraz fuera del torneo, el italiano tiene la oportunidad de recortar distancias en el ranking. Además, llega a Miami sin puntos que defender, lo que le permite sumar sin presión añadida. Esta situación le coloca en una posición estratégica para seguir escalando en la clasificación ATP.

Una racha que marca época

Más allá de los resultados inmediatos, la racha de Sinner ya forma parte de la historia reciente del tenis. Encadenar 26 sets consecutivos en Masters 1000 es una muestra de regularidad y dominio pocas veces vista.

Su evolución como jugador, tanto a nivel técnico como mental, lo ha convertido en una referencia del circuito. Con solo 24 años, el italiano está consolidándose como uno de los grandes nombres del tenis actual.