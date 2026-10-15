El mensaje de Davidovich a la Copa Davis tras meterse en semifinales de Shanghái

Alejandro Davidovich ya está en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái. El tenista español, de 27 años y número 26 del mundo, consiguió el billete este jueves después de que el francés Arthur Gea se retirara por problemas físicos cuando el marcador reflejaba un 4-1 favorable al malagueño. Más allá de su clasificación, la atención se centró también en el mensaje que dejó a la cámara tras el encuentro, una palabra que ha alimentado las especulaciones sobre sus opciones de regresar a la selección española de Copa Davis: "Esperando...".

El partido apenas duró 24 minutos. Gea, de 21 años y situado en el puesto 56 del ranking ATP, había firmado una destacada gira asiática, con victorias ante jugadores de nivel como Ugo Humbert, Jakub Mensik y Ben Shelton. Sin embargo, comenzó a sufrir molestias musculares en el psoas, una zona que conecta la cadera con la parte frontal del muslo, y terminó abandonando después de encajar dos roturas de servicio.

Davidovich lamentó los problemas físicos de su rival, aunque reconoció su satisfacción por alcanzar una ronda que nunca había disputado en Shanghái. "Lo siento por él, pero estoy contento por jugar las semifinales", explicó el español, que aseguró haber llegado preparado para afrontar otro partido exigente después del desgaste acumulado durante el torneo.

El malagueño también destacó el trabajo realizado junto a su equipo y la importancia de mantener las buenas sensaciones en una temporada condicionada por las lesiones. Este año ha conquistado dos títulos ATP 250, en Mallorca y Chengdu, y ahora tiene ante sí la oportunidad de alcanzar una nueva final de categoría Masters 1000.

Del 'Estoy eh' al 'Esperando...' 🤔 Foki claramente mandando señales a España para recibir una llamada la semana que viene que le lleve a Bolonia el mes de noviembre. En la lista filtrada no aparece su nombre entre los primeros 4 tenistas. Veremos qué sucede tras su gran semana… pic.twitter.com/lQUOPHJ5AV — José Morón (@jmgmoron) October 15, 2026

"Esperando...", el mensaje que apunta a la Copa Davis

Sin embargo, uno de los detalles más comentados de la jornada llegó después del encuentro, cuando Davidovich escribió "Esperando..." en la cámara de televisión. El mensaje recuerda al que dejó el martes, tras superar al polaco Hubert Hurkacz, cuando estampó en la lente las palabras "Estoy, eh".

Aunque el tenista no ha explicado públicamente el significado de estas expresiones, ambos mensajes han sido interpretados como una posible reivindicación de cara a la próxima convocatoria de la selección española para las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

La proximidad del anuncio del equipo ha reforzado esta lectura. El capitán español, David Ferrer, debe confirmar próximamente los primeros integrantes de la convocatoria y anunciar más adelante el nombre del quinto jugador, una vez concluya el Masters 1000 de París, previsto hasta el 8 de noviembre.

Según informaciones publicadas por medios deportivos, los planes iniciales contemplarían a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar para los partidos individuales, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez formarían la pareja de dobles. En ese escenario, Davidovich podría quedarse inicialmente fuera de la lista, aunque su rendimiento en Shanghái podría influir en las decisiones definitivas.

La situación recuerda a la de la pasada temporada, cuando el malagueño no entró en la primera convocatoria y posteriormente se descartó para ocupar la plaza que quedaba libre. Por ahora, no existe confirmación de que sus mensajes estén dirigidos expresamente a Ferrer, pero su interpretación como una señal de disponibilidad ha ganado fuerza.

Una nueva oportunidad en Shanghái

En el plano deportivo, Davidovich afrontará el sábado las semifinales contra el vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex de Miñaur. El español ya ha superado durante esta edición a Jenson Brooksby, Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz y Arthur Gea, aunque este último encuentro terminara antes de lo previsto.

La clasificación supone su cuarta semifinal en un torneo Masters 1000, después de alcanzar esta ronda en Montecarlo en 2022 y 2025, y en Canadá en 2023. Además, su progresión en el torneo asiático le sitúa virtualmente en el puesto 18 del ranking mundial.

Mientras Davidovich prepara su próximo compromiso, sus mensajes mantienen abierta otra cuestión: si su gran semana en China será suficiente para convencer a David Ferrer de incluirlo en el equipo español. El "Estoy, eh" y el posterior "Esperando..." han puesto el foco en una convocatoria que el malagueño todavía espera conocer.