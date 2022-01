Arcadi, en la inopia: exige a Cs que no facilite gobiernos con Vox o Podemos

El Mundo

"Scholz exhibe sus diferencias con Sánchez y exige rigor fiscal". "Scholz y Pedro Sánchez comparten familia política, afinidad por la transición ecológica o la transformación digital, pero también importantes diferencias en asuntos capitales como las reglas fiscales o el mercado energético. Una nueva etapa de unidad, pero también de discrepancias. De hecho, el líder alemán ha advertido de la necesidad de contar con un marco de estabilidad frente a la flexibilización del regreso de las reglas fiscales que quieren países como España". "El Gobierno español considera que hay que "evitar una aplicación sin más de las reglas fiscales que teníamos antes de la pandemia". Es decir, abrir un debate, instar a una revisión de estas reglas. Gastar los fondos europeos aprobados y ver posteriormente cómo se reconduce la necesidad de fijar umbrales y topes al endeudamiento de los países, pero cuando la recuperación esté ya asentada". Vamos, que Alemania quiere contener el gasto para volver a llenar la hucha y Sánchez dice que no, que él quiere seguir gastando sin freno.



Arcadi Espada suspira por Ciudadanos. "España tiene un problema de extremismo político como ninguna otra nación europea. La representación parlamentaria de Podemos, Vox y el independentismo alcanza porcentajes mayúsculos, que revelan la escasa calidad de la educación política de los ciudadanos y la dramática falta de liderazgo del centrismo". Y se queja de que PP y PSOE dependan de ellos. "La denuncia constante y severa del extremismo ha quedado así en manos de los medios. Solo Ciudadanos, lo que queda de él, está en condiciones de ejercerla". Pero Arcadi, corazón, si de Cs no quedan ni las raspas. "Ante las próximas votaciones, Ciudadanos debe comprometerse a no facilitar en lugar alguno gobiernos que incluyan, por activa o por pasiva, a los extremistas". Inspira ternura, Arcadi. Ciudadanos no está en condiciones de comprometerse a nada porque no pintará nada en la composición de gobiernos. Cs está muerto, Arcadi, lo mató Albert Rivera precisamente por negarse a evitar que el extremismo de Podemos llegara a la Moncloa.

Leyre Iglesias habla de las niñas abusadas ."Hasta ahora había quien localizaba plácidamente el problema allí donde gobierna la izquierda". "Pero la política es complicada y al PP, que ha denunciado machaconamente los silencios políticos en torno a ambos casos, le ha estallado uno parecido en la Comunidad de Madrid". Con algunas sustanciosas diferencias. En Valencia y Baleares los abusadores eran los cuidadores del centro, en Madrid los hechos sucedieron fuera, en algunos casos, por los propios familiares de las niñas.

Leyre, como Ferreras, que nunca dedicó ni un minuto de programa a las niñas violadas en centros de Baleares y por el ex de Oltra y ahora se tira horas hablando de las niñas de Madrid. Tiene más poca vergüenza, el de La Sexta.

"En Madrid el asunto se complica para Díaz Ayuso. Su política comunicativa sobre el tema ha sido errática". En Valencia fue mucho mejor, Oltra intentando ocultar que su ex es un violador. Otra diferencia, Dancausa se ha ofrecido a comparecer para explicar lo ocurrido. A Oltra ha habido que llevarla a rastras.

El País



"Scholz y Sánchez exhiben sintonía con matices sobre las reglas fiscales de la UE". Vamos, que no se entendieron en absoluto.

El País se pone las botas con la metedura de pata de Almeida con Djocovik, deshaciéndose en elogios al tío más desprestigiado del momento por tramposo y mentiroso. "La intrahistoria de Almeida y Djokovic y su posible participación en el Mutua Madrid Open de Madrid". Raquel Peláez dice que "si el alcalde ayer estaba en serio, este año al menú podría añadirse un tenista negacionista. Hay que ser muy gomia para comerse la carne que nadie más quiere". Así de crudo. Almeida ha perdido una gran oportunidad de cerrar la boca.

Juan José Mateo, por su parte, se queja del trabajo que le da Ayuso. "Mítines, premios y viajes: la campaña permanente de Díaz Ayuso en la guerra del PP". "La líder conservadora protagoniza una agenda pública asfixiante, repleta de actos políticos, citas internas del partido y recepciones de premios". Yo que tu pedía a mi jefe que me pusiera a cubrir a Podemos, ahí te puedes tumbar a la bartola.

Enrique Gil Calvo regaña a Pedro Sánchez. "En la esperpéntica batalla de la carne, los dirigentes del PSOE han caído como conejos en la trampa tendida por el PP". Y "lo mismo le sucede a un Pedro Sánchez que, asustado por el baño electoral que le propinó Díaz Ayuso, está cayendo en una auténtica ayusización, al dejar barra libre a la ciudadanía para que se autocuide a su antojo en la cresta de la sexta ola. Y ahora insiste en reforzar ese encuadre al proponer la gripalización de la pandemia, evocando sin querer la gripecinha de Bolsonaro. ¿En qué estará pensando?". ¿En ganar elecciones?

ABC

"Diplomáticos con memoria democrática pero sin Historia". "El PP acusa al Gobierno de «ideologizar» a los diplomáticos".

Isabel San Sebastián da las gracias a Grazón. "Debemos agradecer al ministro de Consumo haber dejado al desnudo una de las facetas más sangrantes del Frankenstein que nos gobierna: su total y absoluta indigencia intelectual; su inepcia". "Alberto Garzón encarna el prototipo del ‘apparatchik’ parásito. En el apartado ‘información profesional’ de su currículum oficial se lee: «político y economista». Nada más. Y es que no ha hecho otra cosa en su vida. Lo suyo son las consignas de niñato mimado que repite lo escuchado en el mitin de turno o lo leído en el último panfleto pijoprogre redactado por algún ecologista de salón que no ha pisado el campo en su vida". Como todos los podemitas.

Albiac comenta el caso del tenista mentiroso. "Djokovic deportado de Australia: una constelación de metáforas se condensa en esa foto del hombre que avanza por los pasillos del aeropuerto de Melbourne. Hacia la nada. Y uno percibe en la mirada del tenista el estupor del dios caído. Sucedió lo impensable: que tres jueces de la Corte Federal, simples humanos, se enfrentaran a un fetiche sagrado. No hubiera sucedido en muchos sitios". No, Australia ha dado una gran lección.

La Razón

"Sánchez ordena a los suyos volcarse con la reforma laboral". Dice el editorial que "la alarma en La Moncloa está justificada porque el vértigo de estar encaramados sobre ese abismo que supondría una derrota de este calado en un ámbito crucial y en una coyuntura electoral crítica constituye un escenario de torbellinos e incertidumbres de consecuencias imprevisibles. Es un aprieto serio que podría marcar un antes y un después en el mandato de Sánchez, aunque es poco probable que fuera un detonante de decisiones definitivas que afectaran a la estabilidad política y parlamentaria". Pues a mi me da que sus socios solo se hacen de rogar, pero al final le apoyarán, como siempre.

"Djokovic, el apestado". "El Gobierno francés rectifica su legislación y si el serbio no se vacuna no podrá competir en Roland Garros. El único «Grande» que hoy le admitiría sería Wimbledon". Y Madrid, según Almeida, pero claro, es jugar en tercera división.

Iñaki Zaragüeta compara a "los tres dioses del Olimpo tenístico: Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Mientras los dos primeros no pierden la compostura civilizada, el tercero presenta con frecuencia estridencias impropias de una persona con proyección pública. Si nos fijamos en nuestro deportista y el serbio –Federer está casi en retirada– el segundo no resiste una comparación con el español en conducta, humildad, educación y sencillez". Y sentido común.

"Djokovic se ha creído dios, con poderes infinitos, con capacidad hasta de saltarse las normas, provocando un desafío a la Justicia australiana y originando el ridículo de su familia y de las máximas autoridades serbias, con su presidente a la cabeza".

"El tenista que quizá estaba llamado a liderar el número de «Grand Slam» ha tirado por la borda ese reconocimiento de la peor manera, con la mentira y la soberbia". Y ahora el único que le quiere es Almeida, que fuera de España no es nadie.