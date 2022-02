El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado este domingo de campaña en Salamanca. En un mitin frente a las puertas del Convento de San Esteban, Abascal ha vuelto a avisar a los populares, con las encuestas alejando la mayoría absoluta para Mañueco, de que están "dispuestos al diálogo" pero "no dispuestos a ningún trágala" que suponga al PP continuar con "políticas socialistas".

Abascal ha asegurado que Vox no aceptará "chantajes" bajo la premisa del "o nosotros o la izquierda": "Vamos a hacer vales nuestros valores, nuestros principios y nuestro programa". Los pactos, ha reiterado, no serán "gratis" y no van "a negociar a ningún trágala"

"Que se olviden esos que se piensan que si dependen de los votos de Vox se van a presentar a la investidura y nos van a hacer un chantaje", ha insistido.

Después de 35 minutos de mitin, Santiago Abascal ha pedido al PP que se dé cuenta de que el PSOE "es un enemigo de España", una "catástrofe", y ha pedido "hacer todo lo posible" para que sea "expulsado de todas las instituciones y sea castigado por traición".

En su discurso ha sido muy crítico con la Agenda 2030, a la que ha considerado como "el marxismo actual", que plantea opciones "social-comunistas para la ecología, cuando los ecologistas de ahora no han pisado la hierba", frente a su argumentario de Agenda España, una llamada "a la patria y a reindustrializar el país".

También ha lanzado mensajes ante la "porquería insultante que ofrece la izquierda" a los jóvenes en este país, ante los que ha presentado su partido como el que "ofrece un mensaje distinto y verdad".

Además, ha recordado que PP, PSOE y Ciudadanos han declarado que la forma de luchar contra la despoblación es con inmigración, frente a la idea de Vox que hay que ofrecer "natalidad nacional". "Lo que hacemos es robar juventud a otras patrias, haciendo que se jueguen la vida en el mar, condenándoles al abandono y a la delincuencia en nuestra tierra, y provocando que pase lo que ayer pasó en Madrid (con dos muertos en sendas reyertas), con peleas de jóvenes a machetazos", ha declarado.