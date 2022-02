Las "pelotas" de Teodoro "matarán al PP"

El mundo

"Pablo Casado se aferra a un congreso tras abandonarle su propio equipo: "Teo es lo peor que te ha pasado", le dicen. Las malas compañías y eso. Que sepamos, Casado es mayor de edad. Él sabe con quién se junta.

Lucía Méndez desnuda al querido amiguito de Casado. "Egea: no dimito. Si quieren algo, aquí les espero. A Casado lo eligieron los militantes". Y los militantes le quieren echar.

"El presidente no hizo nada en la feroz y desagradable jornada del Comité de Dirección que no hubiera hecho en los cuatro años de mandato. Hizo lo que ha hecho siempre. Se pasó por el forro el consejo de los barones de dimitir. Como antes se había pasado por el forro los consejos de no hacer determinados nombramientos, de no decir tonterías en los mítines, de dejarse aconsejar por los que saben más que él, o de remodelar su equipo", dice Lucía Méndez, que también ha dejado de ser casadista. Teo dijo "no dimito, no me sale de las pelotas", que son los modos en los que se ha conducido siempre en el PP. Con los genitales. Así trata a la gente del partido, sobre a las mujeres, marcando paquete.

"No puede ser, repetían los dirigentes del partido. No pueden resistir. No pueden enrocarse. Matarán al PP. No pueden ser tan irresponsables. Poder, podían. Y lo están haciendo. Tienen el poder orgánico, la suficiente temeridad juvenil y, sobre todo, el ejemplo de Pedro Sánchez". A Pedro Sánchez lo salvó la militancia y sus votantes. Como dijo ayer Juanma Lamet con meridiana claridad en Telemadrid, a Casado los electores le odian.

" Para no poder tragar a Pedro Sánchez, Casado y Egea se reservan el derecho a volver a presentarse si es que hay un congreso extraordinario que aún no tiene fecha. Es decir, que la pesadilla del PP está lejos de haber finalizado. A un coste brutal, porque lo ocurrido esta semana ha sido un destrozo interno monumental. Y lo que queda". Pueden estar presentándose hasta el siglo que viene. La gente no les quiere y no les va a votar. No siempre gana Génova, Teodorico, por pelotas que no os va a votar ni la madre que os parió.

Dice el editorial que "no han tenido siquiera la grandeza última de asumir su responsabilidad con nobleza e inteligencia". "Lo cierto es que ni los diputados ni los barones ni los cuadros ni los votantes ni los medios del espectro liberal y conservador creen en el liderazgo de Casado, más allá de un reducto de leales poco representativo ya del sentir general del centroderecha. Un partido no es una pandilla de amigos que han crecido juntos y que confunden los oscuros desvelos del correveidile orgánico con el desempeño del servicio público". Que te pires Teo, que te pires y te lleves a tu esclavo Casado, ese pijo malcriado.

"La nobleza les habría obligado a reconocer el momento en que un liderazgo se vuelve tóxico". ¿Nobleza? Ni en Casado ni en Teodoro hay reducto alguno de nobleza. Solo testosterona a raudales. " El PP de Casado no ha sabido gobernarse a sí mismo, lo cual hace inviable la aspiración a gobernar la nación y el Estado". Ya era hora de que algunos se dieran cuenta.

"Casado no será candidato a las próximas elecciones ni dirigirá por más tiempo el PP. Cuanto más tarde en aceptarlo, más difíciles de revertir serán los daños personales y políticos". Sí, no me gustaría estar en el pellejo de la familia de Casado.

"Lo urgente es que quienes rodean al todavía líder del PP le hagan entrar en razón y le expliquen que ganar unos días más hasta convocar la junta nacional solo puede ser el preámbulo de su retirada, no la enésima añagaza para recrudecer el enfrentamiento y aferrarse a una silla en la que su propio electorado no le quiere ni un minuto más". A ver si te enteras ,Teo, no son tus pelotas, son los votantes, que os quieren fuera YA. Feijóo, vas a tener que llamar a Desokupa.

El País

"Casado abre las puertas para medir sus fuerzas en el PP". ¿Sus fuerzas o sus pelotas? "Casado pacta con su núcleo duro llevar a la Junta Directiva Nacional del PP la propuesta de un congreso". El lunes que viene. Este se cree que va a llegar al lunes que viene. ¿Va Casado a exponer a su familia a contemplar cómo le echan a patadas compañeros y electores? Porque ya sabemos que el garrulo de Teodoro no tiene vergüenza ni escrúpulos, pero a Casado le suponíamos un poco más de amor propio. Pero no. "El líder se enroca ante una rebelión interna sin precedentes en el PP".

"La diferencia entre que el congreso sea ordinario o extraordinario son los tiempos: el ordinario se celebrará en un plazo de al menos en dos meses desde la convocatoria, y el extraordinario puede celebrarse en apenas un mes". En un mes el cadáver de Casado ya estará podrido y hediondo. Ya se lo advertimos y no quiso escuchar.

El editorial analiza a Vox "por dentro". "Esta profunda crisis de credibilidad y liderazgo que tiene abiertos en canal a los populares puede dejar huérfano a un votante conservador que, como señala la encuesta, no percibe a Vox tan alejado del PP en aspectos centrales de su oferta política".

" La ultraderecha sociológica no se percibe como tal —solo el 11,9% de los votantes de Vox se sitúa ahí— y no cree que las propuestas del partido de Santiago Abascal vulneren principios del Estado de derecho consagrado en la Constitución". Fíjate tu, los votantes de Vox no se han tragado el discursito de la ultraizquierda mediática y política.

"Otro dato relevante es que el 42% de los españoles (y el 70% de los votantes del PP) cree que Vox debe de ser tratado "como un partido más"". Será porque no tiene terroristas, violentos de ultraizquierda radical o golpistas en su organización.

ABC

"Casado se atrinchera con todo el partido en contra". Con todo su electorado en contra, que es lo que importa.

Dice el editorial que " dilatar ahora cualquier solución una semana es un nuevo error". Como si quiere dilatarla al siglo que viene. "Casado y Egea están afectados por una ceguera que está agravando la distancia entre las bases y la dirección del partido". Más que ceguera, testosterona. "Las bases ya las ha perdido", que no sueñe con hacerse un Sánchez. Sería estupendo que se presentara a unas primarias contra Ayuso, se merece es humillación.

"Cuando hasta tu propio núcleo duro se agrieta es porque ya queda poco por reflexionar. Es entendible que cueste asumir una situación tan dramática como la de tener que renunciar a la política. Pero en el fondo ya no es cuestión de daños personales, sino de causar perjuicios al partido que amenazan con ser irreversibles durante meses". ¿Meses? Qué optimista. El PP está hecho trizas para décadas.

Julián Quirós aún confía en la bonhomía del pobre Casado, al que cree en manos del macarra de su secretario general. Se le olvida que la envidia es un veneno. Y un pecado capital, por cierto. "Casado se atrinchera para ganar tiempo, pero cuando llegue a casa, apague la luz y tenga un poco más lejos a Teodoro percibirá su estado de precariedad: divorcio con las bases, unanimidad de los barones para que se vaya, desafección del votante natural y tu equipo de confianza desertando". ¿Es que este chico no tiene familia que le aconseje?

"García Egea podrá seducirte con la hipótesis de acudir al congreso como candidato, buscar la segunda oportunidad. Es un imposible. Casado es un líder que se ha equivocado trágicamente, pero es buen tipo y nunca podrá imitar a Pedro Sánchez. Él sí tiene escrúpulos". Pues no lo ha demostrado con Ayuso. Se ha comportado como un auténtico c...

Agustín Pery dice que "Casado debería dimitir porque si no hay certeza de la corrupción de su némesis Ayuso, hay otra que sí es hoy indiscutible: él, qué doloroso sarcasmo, es el mejor candidato de Sánchez. Por eso aprietan, por eso jalean y le lanzan al tablero podrido regalándole los oídos con que la Fiscalía irá al rescate de su honra mancillada y todos en el PP acabarán por comprobar que su líder caído tenía razón".

"Será otro embuste, con el que hacer creer que está vivo a quien en realidad lleva muerto desde que se empecinó en convertirse en el fiscal acusador contra su compañera de siglas. Él la condenó y el pueblo popular la ha indultado porque Teo el pistolero disparaba con balas de fogueo. Si hoy sigue atrincherado en Génova es porque oye cantos de sirena que le endulzan los oídos mientras le arrastran al fondo".

"Eso, su suicida resistencia, le inhabilita para el cargo al que aspira. Cómo confiar en que tenga hechuras de presidente si ha sido incapaz de acometer una crisis dentro de su partido y al cierre de esta edición es contumaz en el error". No sé quién le vio alguna vez hechuras de presidente, la verdad.

Isabel San Sebastián dice que la parejita Thelma y Louis "están condenados por sus bases (ahí están las encuestas), por la mayoría de los barones que, a diferencia de ellos, sí han ganado elecciones, por la prensa que leen sus votantes, unánime en la exigencia de dimisiones, y por la voz de calle, muy elocuente en Madrid". Los trumpistas, que dicen en El País y La Razón, que se han hermanado en esto. A partir de ahora, todo el que salga a la calle a protestar será un trumpista.

Y está encantada con Feijóo. "El presidente gallego atesora las virtudes requeridas para atajar esta crisis y liderar la candidatura popular en las generales", pese a la maldita gana que tenga. "Tal vez Isabel Díaz Ayuso despierte más entusiasmo en una parte del electorado, pero la puñalada trapera que le ha propinado su antiguo amigo la obliga a centrarse en la Comunidad de Madrid y asegurar una mayoría a ser posible absoluta en las próximas autonómicas. Si esos dos pesos pesados unen fuerzas en favor las siglas, el PP saldrá reforzado con un tandem ganador". Isabel, no te voy a amargar el día, pero la cosa pinta fatal.

La Razón

Estoy impaciente por leer la última payasada que le ha contado Teodoro a Morodo, después de buscar voxeros críticos con Abascal y hojas de ruta para salir de Génova.

Hoy Teo está cabreado y se le nota. "Casado convoca a los barones para ganar la batalla interna". Jua,jua jua. El único barón que le queda es el mozo de cuadra que tiene Teo en Murcia.

Que si va a convocar a la Junta Directiva Nacional, un cónclave nacional, y hasta una reunión en la ONU, viene a decir Teodorico el de las pelotas, que hoy está de tan mala baba que no se para en barras en decir que los casos de corrupción "continuarán cercando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la posible imputación de ésta en la investigación abierta por la Fiscalía sobre la base de la denuncia del PSOE y Más País". Isabel, cuando esto se aclare, tienes que denunciar a este impresentable y a Casado en los juzgados.



Como el pelotudo Teodoro y La Razón de Marhuenda nos toman a todos por gilipollas, nos cuentan que "el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó oficiosamente justo ayer su intención de abandonar la portavocía nacional del partido para centrarse en sus responsabilidades municipales.", que no tiene nada que ver con la crisis del PP.

"Génova ganaría tiempo para que siga avanzando el cerco a la la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", dice este zumbado. El único cerco es el que tenéis tu y Casado en las puertas de Génova, besugo. "Desde el primer momento en el que estalló la crisis el escudo que ha utilizado Casado ante los dirigentes territoriales ha sido el de que habrá una imputación de la presidenta madrileña, que la obligará incluso a renunciar a su cargo". Que se sepa imputan los jueces, no los políticos.

Y no tiene reparos en aferrarse al clavo ardiendo de la fiscal general del Estado, a la que tanto han criticado. "Busquemos la imputación por corrupción gracias a Dolores Delgado y dentro de dos años dirán que no había nada, pero ya hemos despedido a Díaz Ayuso de la política". ¿Esto no es denunciable?

«No puede ser que un líder elegido por primera vez por la militancia vaya a ser ahora echado de su puesto por la decisión de varios medios de comunicación, una manifestación «trumpista», y lo que digan varios dirigentes», alegaban anoche en la dirección popular". No querido Teo, os van a echar los electores. En las urnas. Y esperemos que acabéis en la cárcel. Porque esto es un delito.