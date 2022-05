"El Gobierno está implosionando, la legislatura está prácticamente muerta"

El Mundo

"El Gobierno de Sánchez espiaba a Aragonés como un peligro para el estado". Y al mismo tiempo gobernaba con él. Tiene su gracia, la cosa.

Federico Jiménez Losantos comenta la rajada de Rufián. "La Comisión de Secretos Oficiales se convirtió ayer en Negociado de Secretos a Voces antes incluso de que Paz Esteban cumpliera la penitencia de Margarita Robles". "Pero los socios de Sánchez no estarán nunca satisfechos, y, antes de acabar, el Rufián se largó a quejarse a un medio complaciente. Y ese modelo de oratoria ática llamado Echenique abundó, hipocritón: "Nos vamos más preocupados de lo que entramos". Con lo fácil que es irse del Gobierno, so farsantes, dejad de piarla y obrad con coherencia por una vez en vuestra vida". Lo llevas claro Federico, con lo achuchada que está la vida fuera del pastizal público.

"Sánchez quiso decirle a la Esquerra 'no os quejéis, que a mí me espían más que a nadie', y va y saca el Pegasus, una trola como las balas de Marlaska, que condena al que la revela. ¿Pero qué le importa cada día a Sánchez, salvo Sánchez?". Y está tan pichi, el tío, es que ni se inmuta.

Dice el editorial que "solo un Gobierno irresponsable metería al zorro en el gallinero, como ocurrió ayer con la entrada de independentistas y antisistema, obsesionados con socavar nuestro Estado de derecho en la comisión de secretos oficiales del Congreso. Y solo un Gobierno irresponsable sometería al más absoluto descrédito a un organismo fundamental para el Estado como el CNI para tratar de aferrarse al poder". Pues lo que tenemos, un Gobierno irresponsable. "El Gobierno está implosionando. Y lo único que ha conseguido es echar paletadas de descrédito sobre un CNI que sufre ahora un delicado problema de operatividad en sus misiones antiyihadistas. Es el fruto de la frivolidad de un Gobierno dispuesto a hundirlo todo para apurar una prórroga en el poder". Sánchez se ha cargado la Fiscalía, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas, el CNI, y aun le queda un año y medio. Cuando acabe no quedan ni las raspas del Estado.

Raúl del Pozo opina que ya no podemos más. "Los portavoces del PSOE insisten, para que nadie lo dude, en que el Gobierno agotará la legislatura; pero cada vez hay más gente que cree que la confusión política que vivimos no puede durar, que hay que ordenar el caos".

Y no solo por el espectáculo que da el Gobierno cada día. "España ya paga más por la financiación de la deuda y eso que aún no han subido los tipos. Lo único que no se hunde es la inflación. Los pensionistas o los trabajadores que ganan 1.000 euros se quedan tiesos cuando pagan el alquiler y la luz". Esto es lo que realmente importa, y no la tontada del Pegasus.

"Después de una Transición brillante, ha vuelto la España sombría, ingobernable, la revuelta catalana y el separatismo 'estúpido y pueblerino', como lo describía Negrín". "Hay hambre de estabilidad y, si sigue el caos, habrá necesidad de comer". Y el Gobierno enredado en sus propios pies. Esto tiene que saltar por algún sitio.

El País

"El CNI admite que espió a Aragonés con el aval judicial". "Los diputados, sin móvil en la comisión sobre el CNI". Total para lo que sirvió. No había acabado la sesión y Rufián se fue a una radio a largar. "La comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban , este jueves en el Congreso, no solo no ha servido para calmar los ánimos de los independentistas catalanes por el caso de espionaje que han sufrido algunos de sus principales responsables y activistas, entre ellos el presidente catalán, Pere Aragonès. Además, ha agravado la indignación de Esquerra Republicana". Tranquilos, ERC no retirará su apoyo al Gobierno. Habrá que aguantar matonadas de Rufián, pero todo acabará en nada. Como mucho, Sánchez les entregará la cabeza de Robles.

Aunque parecen algo nerviosillos en El País. Josep Ramoneda lo da todo en defensa del Gobierno socialpodemita. "Sin tapujos: ahora mismo la mayoría plural que gobierna España es la mejor garantía para frenar la penetración del autoritarismo posdemocrático", dice. Vivimos en el autoritarismo posdemocrático, Ramoneda, Sánchez es un déspota que solo gobierna para ultras de izquierda, proetarras y golpistas. Y eso es lo que piensa la mayoría de los españoles, para tu desgracia.

El Gobierno de coalición, "contra los peores augurios —y pese a la insidia permanente de la derecha y de la vieja guardia socialista— ha funcionado", dice sin despeinarse. "Y va camino de completar la legislatura". En eso estamos de acuerdo, Sánchez hará lo que sea, y lo que sea es lo que sea, por terminar la legislatura. Pero alguna vez tendrá que convocar elecciones y ahí le estaremos esperando.

"La valoración positiva de la coalición no viene sólo de que se haya mantenido en el poder. Se ha demostrado que se puede gobernar desde la diversidad, que es posible discrepar sin romper, y que se pueden conseguir complicidades importantes incluso más allá de sus propias fronteras". ¿Diversidad? La diversidad de la ultraizquierda, los proetarras y los separatistas, y excluyendo al resto de los españoles. Así gobierna Sánchez.

"La pluralidad del Gobierno de Sánchez es ahora mismo la mejor aportación a la democracia liberal. Y se equivocaría el presidente si cayera en la tentación centrista, que sólo daría alas a la extrema derecha". No temas, Ramoneda, el de Moncloa es tan radical como tu y no caerá jamás en la tentación centrista.

"Para defender la democracia en España, evitando caer en el paradigma PP-Vox , ya homologado por la derecha, ahora mismo no hay otra vía que la defensa de la mayoría plural vigente. Y los aprendices de brujo —modo sectores del independentismo catalán— que especulen con cargársela son rehenes del delirio del cuánto peor, mejor". ¿En serio que ERC está pensando en cargarse la legislatura? Nos has alegrado el día, Ramoneda. Pero no caerá esa breva.

ABC

"El CNI acredita el espionaje a Aragonès y 11 independentistas más". "Lo que cabe preguntarse es para qué espía el Gobierno a un socio preferente como ERC", dice el editorial. "Y una vez espiado por sus presuntos contactos con organizaciones violentas, por qué Moncloa sigue negociando con ellos, cediendo competencias a Cataluña y regando a la Generalitat con más fondos que a ninguna otra autonomía. La pregunta es por qué Sánchez claudica al chantaje de dirigentes como Aragonès, de los que no se fía". "Semejante sumisión solo puede tener una explicación: la supervivencia de Sánchez, incluso a costa de abrir en canal la seguridad del Estado. Tras estas informaciones, lo lógico sería que ERC rompiera con Sánchez. Y Podemos, también. Pero de momento, todo parece un penoso juego entre ‘enfadaditos’ y ‘ofendiditos’ que debilitan nuestra democracia sin que nadie renuncie al poder". Un vodevil que nos tiene hartos a los ciudadanos normales.

Ahí, Yolanda Gómez Rojo da en el clavo. "A veces los políticos y los periodistas vivimos en una burbuja, nos retroalimentamos, y hablamos y escribimos de asuntos que para nosotros tienen mucho morbo, pero que poco tienen que ver con los intereses del común de los mortales". Llevamos semanas hablando solo de Pegasus y espías, un tema que al ciudadano medio se la trae floja. "Bajar de la nube, patear la calle, escudriñar las redes y, en definitiva, escuchar a los ciudadanos e intentar buscar soluciones a sus problemas. Esa es la receta. Cuando se levantan los pies del suelo, también se pierden las elecciones". Y nadie en Andalucía va a votar pensando en el Pegasus ni en espionajes. A ver si espabilamos.

La Razón

"La directora del CNI desbarata la estrategia de Moncloa sobre Pegasus". "Reconoce el espionaje a los líderes soberanistas y su entorno, pero atribuye el resto a alguna potencia extranjera u otros servicios de Estado".

Antonio Martín Beaumont cuenta que "el guión oficial lo han escrito los fontaneros mayores de La Moncloa, Óscar López y Antonio Hernando, señalando un supuesto 'fallo' del Centro Nacional de Inteligencia en su labor de protección de los móviles del Consejo de Ministros. ¿Qué podía salir mal? De momento, que Margarita Robles se resiste a arrojar a los leones a la jefa de los espías para que la sustituya un perfil de confianza del círculo monclovita". "Que no se vislumbre un final a este embrollo ha instalado en las filas socialistas una lamentable sensación de caos". Llevamos toda la legislatura instalados en el caos.

José Lugo nos da esperanzas aunque algunos somos bastante escépticos. "ERC y Podemos ya cavan la zanja de una legislatura que no aguanta más con Feijóo pidiendo entrar ya en el cuerpo a cuerpo". "La legislatura está prácticamente muerta y nadie da ya un duro por un presidente cada vez más aislado que quiere mantenerse en el poder cueste lo que cueste y tragar con lo que sea necesario". Pues la verdad, a Sánchez se le ve más fresco que una lechuga.