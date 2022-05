Sánchez se presenta como "una víctima" de espionaje pero utiliza los audios de Villarejo contra el PP

El presidente del Gobierno se ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados como una "víctima". En su respuesta al líder del PNV, Aitor Esteban, Pedro Sánchez ha afirmado que él se siente una "víctima de la intervención por Pegasus". Un programa que, según ha explicado, no tiene la Policía en nuestro país.

"Yo tomo nota. Usted dice que no lo tiene. Pero asegúrese de que la policía no tiene Pegasus", ha dicho con tono amenazante el portavoz del PNV. "Yo he sido víctima de la intervención telefónica por Pegasus", ha lamentado Sánchez en su respuesta recibiendo un "ooooh" irónico por parte de la derecha.

"Me preocupo de las escuchas sin permisos judiciales. Mi empatía a todas las personas" que han sido espiadas, ha proseguido el presidente del Gobierno que, eso sí, no ha tenido reparos en utilizar las escuchas de Villarejo contra la oposición del Partido Popular en la misma sesión de control.

"Pacto diabólico"

Lo ha hecho en el turno de pregunta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha afeado al presidente del Gobierno haber "negociado" su investidura con ERC y Bildu: "Fue un disparate negociar la investidura con los que estaban siendo investigados por el peligro que suponían para el Estado de derecho. Una amenaza para el orden constitucional". "¿Dejaron de ser investigados cuando obtuvo sus votos? Su gobierno nació de un pacto diabólico", ha acusado Gamarra que ha preguntado a Sánchez a ver "qué va a entregar en su próxima reunión Sánchez a Pere Aragonés".

Viéndose atacado, Sánchez ha sacado a relucir la supuesta corrupción de los populares y los audios de Villarejo: "Al PP de ayer se lo fulminaron por denunciar casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el de antes de ayer estaba más pendientes de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas".

"Pese a los Villarejos, a la destrucción de los ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción", ha gritado Sánchez desde su escaño haciendo referencia a los audios que esta semana publica El País en los que desvela que Cospedal dijo a Villarejo: "La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar".

También ha cargado contra la política del PP en sus años de gobierno en Cataluña. En ese momento, Pedro Sánchez se ha referido a los agentes que fueron enviados para frenar el golpe de Estado separatista de octubre de 2017 como "piolines", término que también fue utilizado durante meses de forma despectiva por los dirigentes independentistas, debido a que uno de los barcos que utilizaban de alojamiento tenía pintado una gran figura del dibujo animado Piolín. Una expresión que ha indignado a los agentes.