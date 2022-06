Arcadi Espada: "​​​​​​​Nadal es una bestia. Un depredador implacable y cruel"

El Mundo

"El Gobierno recrudece su división y choca ahora en su plan contra la crisis". Y ayer se celebró el primer debate entre los candidatos andaluces. "Moreno vende gestión y Olona intenta polarizar en el primer debate andaluz del 19-J".

"Las facilidades disparan un 13% los aprobados en la Selectividad y un 85% los sobresalientes".

Dice el editorial que la selectividad "cada vez selecciona menos" . "Un vertiginoso proceso de devaluación pedagógica está minando los fundamentos de una prueba ideada para filtrar por mérito, esfuerzo y capacidad a los estudiantes destinados a la titulación universitaria". Y total, para ir todos al paro. "La inflación de calificaciones en Bachillerato destinadas a hacer media con la puntuación de la EBAU para dar la nota de corte de acceso a la carrera deseada es un escándalo de un tiempo a esta parte".

"Con tal de facilitar el acceso a la Universidad, los evaluadores se han puesto de acuerdo en inflar las notas para que nadie se quede atrás, sepa lo que sepa, y poder vender así como un éxito educativo -«Todos nuestros alumnos llegan a la universidad»- lo que no es sino una mezcla de condescendencia, negocio y cinismo. Eso no es educar".

"Este democratismo iguala por abajo y lastra el progreso real. España no se ha convertido de la noche a la mañana en un país de genios. Más bien sigue habitada por pícaros aficionados al maquillaje estadístico y al café para todos. Pero un país que socava así el ideal de excelencia se hace trampas al solitario. Los alumnos reciben una falsa credencial de aptitud de la que terminará desengañándolos un mercado laboral competitivo. La productividad de la economía española se resentirá de esta cruzada contra el mérito".

Y El Mundo está hasta el moño de los ataques de Ximo Puig a Madrid. Bueno, El Mundo y los madrileños. El tal Ximo es uno de los tipos más desagradables de la política, y mira que hay donde elegir. "Ximo Puig se obstina en su particular concepción del federalismo por la cual la culpa de la desigualdad no es del chantaje nacionalista sino de Madrid". Envidia cochina. "Puig lleva tiempo haciendo de la batalla por la financiación autonómica y el antimadrileñismo una seña de identidad, además de promover una política lingüística cada vez más sectaria". Eso sí, del País Vasco y Navarra no dice esta boca es mía. Ahí se lo hace en los pantalones.

"Madrid es desde hace años la locomotora del crecimiento económico y del empleo, pero no siempre fue así. Ya era capital y concentraba las sedes del Estado cuando otras regiones la aventajaban en prosperidad. Su pujanza es hija de unas políticas concretas que Puig debiera estudiar -empezando por aliviar la presión fiscal para estimular la inversión-, en vez de jugar al victimismo al estilo independentista. El modelo de financiación se retrotrae a Zapatero. Menos amagos plurinacionales y falsas acusaciones de dumping y más rendir cuentas del caso Azud". Eso, Ximo, cuéntanos tus corruptelas y las de tu hermano, pedazo de inútil.

Arcadi Espada desmonta lo que llama "el blanqueamiento de Nadal". "Las gestas de Rafael Nadal son tremendamente incómodas. De ahí que le hayan hecho una personalidad de buen hombre a medida de esta época. Por supuesto que no tengo dudas de que sea un buen hombre. Ser buen hombre es lo normal". Pero "Nadal es una bestia. Un depredador implacable. Y cruel: a este chavalín que tanto le admiraba, lo puso el domingo mirando al 6-0 para que aprenda. Por supuesto que le hizo un favor y que actuó con él de la manera más honrada. Pero se convendrá en que su actitud denotó una absoluta ausencia de empatía". Vamos, que le trató como a un tenista profesional.

"En el blanqueamiento de sus instintos han llegado a subrayar con admiración que prefiere conservar el pie que tiene maltrecho a ganar Roland Garros. Hombre, hombre. Que Nadal sea un gran campeón no lo convierte automáticamente en idiota". Bueno, sufrir tanto sin necesidad no sé si es de idiotas, pero rarito sí.

"Otra de sus características es una ambición incurable que se proyecta sobre un objetivo estrecho pero abisal: ganar". "La bestia que tantos ha matado no cejará hasta probar el único ácido que desconoce, que es el de perder sin redención". O tal vez elija salvar el pie. Hay que ver lo que le gusta a Arcadi ir a la contra de la opinión general.

El País

"Boris Johnson ignora el castigo del 41% de sus diputados y celebra su victoria en la moción de censura interna". ¿Sigue siendo primer ministro, no? Pues ha ganado.

Bruselas se ha cansado de que Sánchez se gaste la pasta a espuertas y ha cerrado el grifo. "El Gobierno tendrá hasta 7.500 millones menos de margen para gastar en 2023". Anda, Sánchez, cierra Igualdad y quitate unos miles de asesores de encima. Para lo que te sirven. "No se trata en ningún caso de recortes, solo de contener los desembolsos corrientes", uf, llegan los hombres de negro. "Aun así, esta vez estarían ligadas al desembolso de los fondos europeos si el Ejecutivo comunitario quisiera endurecer una posición que por el momento ha sido bastante flexible". Vamos, que a Sánchez se le acabó la fiesta.

"Todos contra Moreno en el primer debate electoral". "Los candidatos buscan erosionar la imagen moderada del presidente de la Junta, que se pone de perfil ante los embates". "Moreno se ha hecho el muerto, como el feliz bañista que extiende los brazos flotando en el agua". Pues vaya rollo de debate.

"El primer cara a cara a seis no sirvió para que los candidatos desvelaran sus cartas sobre los pactos, el elefante en la habitación de esta campaña electoral. Moreno repitió que su aspiración es "gobernar en solitario". Pero no aclaró, como le instó Espadas, si se apoyaría en Vox en caso de ser necesario. El socialista, sin embargo, sí quiso despejar que los diputados socialistas no se abstendrían si sus votos son necesarios para evitar la entrada de la ultraderecha en el Gobierno". Vamos, que Vox les da tanto miedo a socialistas como al resto de los españoles. Ninguno. Todo es teatro.

El editorial versa sobre la idea de Escrivá de traer trabajadores extranjeros ante la falta de mano de obra. No hay albañiles, no hay fontaneros, no hay electricistas. Parece mentira que haya tanto paro. "Hoy hay en torno a 109.000 empleos sin cubrir". "En la construcción hay 30.000 vacantes y la búsqueda de jefes de obra es casi misión imposible, según las empresas del sector. A la vez, con un 13% largo, España es el país con un dato de paro más elevado en la eurozona: a pesar de su disminución constante, la cifra duplica el promedio europeo. Pero eso no impide que aflore el problema de las numerosas vacantes que los empresarios no logran cubrir". Tiene narices.

"Adelantarse a la falta de mano de obra en las empresas y regular las contrataciones en origen, además de fomentar la regularización de los ya instalados en España vía formación profesional, contribuye a la integración social de una migración que no va a desaparecer y compensa tanto la ausencia de mano de obra local como el envejecimiento de la población". Pues oye, nada que objetar.

ABC

"Biden se resiste a retirar los aranceles y sanciones a España pese a las presiones de Sánchez". Parece que a este americano no le caemos bien. Cree el editorial que "desde el agravio de Rodríguez Zapatero a la bandera de Estados Unidos y sus veleidades de ‘no alineado’ con aquella inefable Alianza de Civilizaciones, los gobiernos socialistas mantienen a España en una segunda división inaceptable de la diplomacia mundial y en un nivel casi marginal en el interés de Washington". "Quizá tener ministros comunistas y aliados prorrusos no sea buena carta de presentación para Pedro Sánchez". No, no ayuda.

Rosa Belmonte comenta la broma de Feijóo que le costó un insulto del presidente del PSOE andaluz. Tontopollas le llamó. "Es una simple broma tocapelotas un domingo de campaña electoral ante un público granadino. Pero al presidente de los socialistas andaluces, Manuel Pezzi, se ve que no le gustan las bromas de mi pueblo es mejor que el tuyo". "Ni la ironía. Ni las risas. Y ha llamado «tontopollas» al líder del PP. Lo mejor es que en su tuit se vio en la necesidad de aclarar que lo de «tontopollas» no tenía ninguna connotación sexual". Menudo tontopollas sin sentido del humor.

"Temo que no se trata del tontonacionalismo fruto del café para todos autonómico. Es ser más paleto que el paleto forastero".

"Faltaba Zapatero para afear más las cosas a Feijóo: «Se empieza cuestionando los datos del paro y se termina cuestionando los resultados electorales». Qué «grave» en una democracia «decir que unos datos se maquillan». No, ZP, se empieza cuestionando los datos del paro y se termina cuestionando un atardecer". Otro tontopollas que ya no sabe ni lo que dice.

La Razón

"El plan de Feijóo contra el PSOE, en su primer cara a cara en el Senado: educación y tono constructivo". Qué maravilla, va a ser apasionante. "Moreno salva un debate centrado en la economía". Sí, también fue apasionante. Si no fuera porque Teresa Rodríguez animó un poco el cotarro con sus sandeces "Vox es el partido de los maltratadores" hasta los contrincantes se hubiera echado una cabezadita.

El editorial alaba el recurso de Ayuso contra la ley Celáa. "La administración madrileña ha actuado con responsabilidad y sensatez tanto en el fondo como en la forma. Lo ha hecho en el ejercicio de sus competencias y por los medios adecuados una vez que el Ejecutivo socialista comunista abortó cualquier atisbo de negociación sobre un proyecto de este calado para las generaciones venideras y apostó por la imposición de sus postulados sectarios y arbitrarios, como por otra parte es su seña de identidad". "Díaz Ayuso formuló ayer mismo la necesidad de desarrollar un debate sereno y profundo en torno al modelo educativo, con participación de todos los actores implicados, justo lo que frustró La Ley Celaá de manera tan alevosa como intencionada en tiempos de pandemia para mayor bochorno de los autores".

"El mérito de Díaz Ayuso resulta incontestable. De nuevo, ha entendido la urgencia de dar una batalla imperativa especialmente por la carga de profundidad que supone un currículo proyectado como un ariete adoctrinador de la izquierda, que desconfigura las materias en función de un proyecto de ingeniería social y del dogma ideologizado del poder".

Aunque yo estoy con Marhuenda. "Me temo que el Tribunal Supremo se acabará lavando las manos, como ha sucedido en otras ocasiones, y considerará que los términos son lo suficientemente difusos para que puedan ser interpretados y desarrollados dentro de la libertad de cátedra que ampara a los docentes". Y el Constitucional, igual. Ayuso pierde el tiempo. Tendremos ley Celáa hasta que llegue el PP y la cambie, y luego vendrán los socialistas y la volverán a cambiar, y así hasta el infinito.