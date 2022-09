Las leyes de Sánchez que Feijóo promete derogar si llega a Moncloa

Si consigue llegar a La Moncloa en las próximas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a derogar algunas de las leyes "más ideológicas" del gobierno de Pedro Sánchez. Con todas las encuestas a favor, en el caso de que se convierta en el próximo presidente del Gobierno, ha explicado que acabará con la polémica Ley de Memoria Histórica, la Ley de Educación, la ley de secretos oficiales (si es que se aprueba de forma definitiva) o la ley del aborto.

Todas esas leyes que ha mencionado el líder de la oposición han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por los populares en los últimos meses o lo serán en breve. Derogarlas sería "algo coherente", ha explicado Feijóo en una entrevista en Cope este jueves. Eso sí, para esa labor, es más que posible que necesite el apoyo de otros partidos con Vox, ya que no contará con mayoría absoluta si se cumple lo que vaticinan las encuestas.

Ley de Memoria Democrática

Según han afirmado en repetidas ocasiones desde el PP, la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso el pasado 14 de julio gracias a Bildu, es una perdida de "dignidad". "Memoria y democracia es incompatible con Bildu", aseguran. Por ello, prometen acabar con ella.

La lucha contra la ley de Memoria Histórica (la anterior medida socialista del Gobierno de Zapatero) fue una de las banderas de Vox desde su llegada al panorama político nacional. Hasta ahora, el PP se había mantenido en un segundo plano en este asunto hasta la aprobación de la nueva medida de Sánchez con Bildu, momento en el que Feijóo anunció que acabaría con ella, algo que no creen todavía en la formación de Abascal.

Entre otras cosas, la Ley de Memoria Democrática tiene como objetivo el "reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del fascismo", de "los desaparecidos" durante la Guerra Civil y la Dictadura y "de los exiliados". Los proetarras de Bildu se garantizan además con ella reescribir la Transición desde el punto de vista de la banda terrorista.

Feijóo también se compromete a acabar con la nueva Ley de Educación, la octava de la democracia, que sustituye a la popular. "Iguala por abajo y no busca la excelencia. El esfuerzo ya no tiene mérito y aprobar o suspender es lo mismo", ha asegurado el presidente del Partido Popular.

Una Ley que ha generado importante polémica en los últimos meses por la falta de tiempo para su implementación en este curso o por contener materias con alto contenido ideológico como las matemáticas con perspectiva de género además de la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas.

Contra la reforma de Montero

El líder popular también se ha comprometido a acabar con la reforma que ha realizado la ministra de Igualdad, la dirigente de Podemos Irene Montero, con la actual Ley del Aborto que permite, entre otras cosas, que una menor de 16 o 17 años pueda abortar sin autorización de sus padres.

Feijóo ha señalado que "las chicas de 16 años que no pueden conducir ni salir de viaje sin la autorización de sus padres" no debería tomar la decisión de abortar sin el permiso de sus progenitores. "No es razonable que puedan abortar sin ni siquiera el conocimiento de sus padres ni autorización. Es algo que no tiene encaje en nuestra Constitución y, desde el punto de vista afectivo y familiar, es un disparate", ha señalado el líder del PP.

En este sentido, Feijóo ha propuesto que que sea un juez de familia quien decida si una menor puede abortar en caso de que haya discrepancias con sus padres. "Hay sistemas arbitrales en nuestro ordenamiento jurídico, como una sentencia rápida en el juzgado de familia", capacitado para abordar asuntos como éste, ha explicado tras reconocer que en el PP "no hay unanimidad en este asunto". Por ello, fuentes populares explican que este debate será uno de los más espinosos de cara a la próxima campaña electoral.

"No es una cuestión de cambiar por cambiar"

Feijóo ha criticado también que el Gobierno no haya hablado con su partido de asuntos como los citados "especialmente complejos y sensibles", y se ha mostrado convencido de que hay leyes otras leyes que el PP no suscribiría como la Ley Trans o la llamada 'ley del sí es sí'.

No ha avanzado exactamente Feijóo qué harán los populares con ellas si llegan a poder como tampoco se ha referido a la Ley de Violencia de Género, otro de los asuntos que Vox pondrá encima de la mesa en el caso de que los populares necesiten su apoyo para gobernar.

Lo que sí que ha querido explicar Feijóo es que "esto no es una cuestión de cambiar por cambiar. Esta es una cuestión de volver otra vez a los consensos básicos", ha afirmado el líder del PP que se ha mostrado esperanzado con la posibilidad de poder llegar a Moncloa tras las próximas elecciones y hacer estos cambios.