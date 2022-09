Puigdemont dice que un tipo le ha golpeado el hombro y le ha gritado "¡a la cárcel!"

El expresidente de la Generalidad catalana prófugo, Carles Puigdemont, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter haber sido víctima de una agresión en el aeropuerto de Viena. Según Puigdemont, un hombre le ha pegado en el hombro, ha gritado "¡a la cárcel!" y ha salido corriendo sin dar la cara. Puigdemont ha viajado a Austria invitado por la "Central European University" para dar una charla y ha visitado algunos enclaves turísticos de la capital vienesa, entre ellos las tumbas de los emperadores y la de algunos catalanes que huyeron tras la Guerra de Sucesión.

"Supongo que eso molesta a determinados personajes. A los que no querían que la universidad me acogiera, por ejemplo. Y al individuo que en el aeropuerto me ha golpeado el hombro gritando '¡a la cárcel!' y se ha ido corriendo sin tener la valentía de dar la cara", ha afirmado Puigdemont sin aportar más detalles.

Suposo que això molesta determinats personatges. Als qui no volien que la universitat m'acollís, per exemple. I a l'individu que a l'aeroport m'ha colpejat l'espatlla cridant "¡a la cárcel!" i se n'ha anat corrents sense tenir la valentia de donar la cara. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2022

El prófugo ha culpado del incidente al Rey y al Gobierno en otro mensaje en la red social: "Ni el Rey ni el Gobierno español han revocado el '¡a por ellos!' que ordenaron hace cinco años. De aquí nace la impunidad que exhiben. Las decenas de denuncias que he puesto por amenazas de muerte nunca prosperan porque ya se sabe que la justicia española trata a todo el mundo igual".

Agitar el aniversario del 1-O

Puigdemont se encuentra inmerso en un intenso enfrentamiento con ERC y alienta a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y las tesis que abogan por un nuevo golpe de Estado con otra declaración de independencia. El prófugo presiona para que Junts per Catalunya (JxCat) salga del gobierno de la Generalidad y trata de agitar las vísperas de las celebraciones del quinto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.