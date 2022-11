El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador con los pagos a sus socios separatistas y pretende canjear el apoyo de éstos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 por reformar los delitos de sedición y malversación y beneficiar así a los líderes golpistas catalanes. Mientras, la oposición continúa separada y no concreta un frente único para parar la erosión de las instituciones por el Ejecutivo de PSOE y Podemos con la vista puesta en las convocatorias electorales previstas para el próximo año.

Para comentar algunas de estas cuestiones el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Abascal ha hecho referencia a la comparecencia del pasado lunes en la que esbozó una estrategia para contestar las últimas medidas del Gobierno. Ha dicho que ha tardado varios días porque le gusta "pensar las cosas" y "no actuar con precipitación" ni de manera "unilateral o personalista". Cree que antes de proponer una moción de censura, ir al Tribunal Constitucional o convocar manifestaciones él ha habla "con mucha gente". "Que seamos cautos es una garantía de que acertemos. Es verdad que tenemos nuestros tiempos y creo que la reflexión y la prudencia son siempre buenas", ha añadido.

Sin embargo, el líder de vox no tiene "ninguna duda" de que "las movilizaciones tienen que ser permanentes" para intentar frenar los desmanes del sanchismo. "Estos días he escuchado a muchísimas personas exigiéndonos una manifestación", ha apuntado Abascal que ha indicado que desde Vox lo que reciben de los "4 millones de personas y a los que no nos votan" la "extrema preocupación de los españoles ante un golpe de Estado que lleva mucho tiempo con un PSOE que ya es lo mismo que Bildu y ERC". Para que se haga una gran movilización ha dicho que desde Vox "nosotros no queremos un protagonismo especial, se pueden sumar otros partidos y plataformas". "Igual que hicimos en 2017 fuimos los primeros en convocar manifestaciones", ha apuntado y cree que "es algo que consideramos porque son muchas las personas que nos han pedido que salgamos a la calle a movilizarnos. Es una responsabilidad muy grande porque el fracaso de esa manifestación puede representar el fracaso a las ideas que estás defendiendo".

Sobre intentar retrasar en las Cortes la tramitación de las reformas de sedición y malversación ha contado que ha consultado a sus "técnicos" y le han dicho que "todo queda en manos de la Mesa del Congreso". "Creo que esto podría retrasar algo pero me parece que no es lo relevante. Tampoco debemos caer en algo parecido al filibusterismo político. Hay que salir a la calle, acudir a los tribunales y mostrar nuestra indignación en medios y en todos sitios", ha apuntado.

Sobre una moción de censura con un candidato de consenso ha recordado que ellos ya la presentaron y "hemos visto el resultado". "Podríamos volver a presentar otra en solitario", ha indicado y que el candidato de consenso fuera "alguien de fuera" de los partidos políticos.

"Últimamente, el PP se equivoca siempre"

Uno de los problemas que tiene la oposición a Sánchez es la falta de fluidez en la relación entre los dos principales partidos, PP y Vox. Santiago Abascal ha comentado cómo ha contestado el partido de Alberto Núñez Feijóo a sus propuestas.

Ha dicho que Feijóo los que hizo fue insultar cuando diciendo que "ellos no iban a responder desde el radicalismo". Abascal ha indicado que "cuando hay un Gobierno encamado con ERC y Bildu hasta el punto de que son lo mismo" eso sí será más radicalismo que lo que proponen desde Vox. "Radicalismo es lo que hizo Feijóo en Galicia durante la pandemia que lo acabaron tumbando los tribunales", ha añadido.

"Últimamente, el PP se equivoca siempre", ha comentado Abascal que ha recordado el pasteleo de los populares y el Gobierno con el Tribunal de Cuentas o el intento frustrado de pactar el TC o el CGPJ. También se ha preguntado si Feijóo en el Gobierno acabará con todas las leyes y recordado lo que hizo Rajoy. "¿Con quién va a hacer eso, con el PNV?, se ha preguntado. Abascal ha añadido que "el PP tiene un lío monumental. Esto no es Galicia es otra cosa y el PP tiene que elegir si quiere el modelo de CyL o el de Ceuta donde me han declarado persona non grata". "El PP se equivoca rechazando de plano acciones conjuntas contra Sánchez", ha añadido.

Abascal ha apuntado que "el PP piensa que sigue viviendo en la España de hace diez o quince años, donde había dos grandes partidos, aunque no es del todo cierto: lo que ha habido es un cuarteto de partidos. Eran los dos grandes, los partidos nacionales, si es que se puede llamar así a uno de ellos, y dos grandes partidos separatistas que eran los árbitros". El líder de Vox ha lamentado que, "ahora, no quieren coaligarse con partidos que representan a millones de españoles", añadiendo que "los problemas psicológicos del PP yo no puedo resolverlos".

Sobre la moción de censura propuesta, Abascal ha dicho que "hemos hecho un planteamiento no dirigido al PP, sino también contra el Gobierno", y la respuesta del PP "no ha sido ‘vamos a sopesarlo’. Ha tardado media hora. Convierte en absurdo y en inútil la comunicación en ese momento". "La relación con el PP es complicada: cuando Feijóo dice que va a derogar la Ley de Memoria Histórica, mantiene esa ley en la comunidad en la que gobierna. Ocurre lo mismo con la Ley Trans", ha añadido.

¿Qué pasa con Olona?

Los oyentes de Es la Mañana de Federico han transmitido a Santiago Abascal cuestiones sobre Vox y sobre otros asuntos. El líder de Vox ha dicho que comprende "la desazón y la preocupación" de algunos de sus seguidores que les piden "poner la carne en el asador" en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. "Es lo que vamos a hacer", ha prometido. Abascal ha puesto de ejemplo la Comunidad Valenciana que "es una tierra importante" en la que Vox va a "responder a esa preocupación presentando los mejores candidatos". Ha añadido que lo quieren hacer "en las próximas semanas".

Abascal también ha respondido una pregunta sobre la manifestación de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso el pasado domingo en Madrid. Ha recordado que "Vox es oposición en la CAM" y que están "de acuerdo en algunas cosas pero en otras no", como la ley trans autonómica que no se deroga. "Nosotros siempre hemos estado con lo que impida gobernar a la izquierda y eso va a seguir siendo así", ha remarcado. También ha comentado que no va a decir que "no haya un problema con la Sanidad en Madrid y en toda España, el problema es que la manifestación se hace justo en Madrid".

"Claramente están haciendo una batalla política con un asunto de una sensibilidad como es la salud de las personas", ha apuntado. "Nosotros tenemos una preocupación por la sanidad pero los que convocaron la manifestación la tienen contra Ayuso. Que aunque no sea de nuestro partido la vamos a apoyar". Sin salir de la capital de España el líder de Vox ha comentado la elección de la ministra de Industria, Reyes Maroto, como candidata a la alcaldía. "Creo que es una ayuda al alcalde, que va necesitar apoyo para mantener Madrid Central", ha indicado.

Otro de los oyentes ha querido que Vox no se pierda en debates internos como el caso de la salida del partido de Macarena Olona. El líder de Vox ha dicho que montó "un partido con otras personas para asuntos trascendentes y para hacer cosas que queden ahí cuando no estemos: tratar de salvar la unidad nacional, el orden constitucional y las libertades. A eso hemos venido. Yo no presto atención a nada más. En política los debates sobre personas son equivocados". Sobre Olona no ha querido pronunciarse y se ha referido a lo que dijo la última vez que visitó el estudio de Es la Mañana hace unos meses. "Yo creo que en otra entrevista ya te respondí con el silencio y te voy a responder de la misma manera", ha finalizado.