El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado que se presentará como candidato a liderar el partido en las primarias que se celebrarán el 9 y 10 de enero. Aún es una incógnita si hará lo mismo la actual líder, Inés Arrimadas. Mientras, las encuestas pronostican de forma unánime el hundimiento de la formación en las próximas citas electorales.

En un acto en la Plaza de las Cortes, Bal ha dicho que ve una "obligación" presentarse para "liderar este proyecto". "Creo que puedo aportar mucho", ha señalado.

Con todos los sondeos en contra, el partido anunció una refundación que contempla, entre otras cosas, un modelo de bicefalia en la dirección, que aún tiene que ser refrendado por la militancia: una persona se encargará de la Secretaría General mientras que el portavoz será su cartel electoral.

Bal optará al cargo de portavoz. Mientras, ha señalado que aún no cuenta con un nombre que le acompañe en la candidatura: "Estoy llamando a mucha gente".

En cuanto a Arrimadas, el dirigente de Ciudadanos ha señalado que le ha informado de la decisión. Bal, ha dicho, "no se presenta contra nadie" ni "contra Inés, ni frente a ella". "No voy a ir solo, yo quiero que se unan a mí todos los activos, las cabezas visibles, todos los que aportan", ha señalado pidiendo que la refundación del partido suponga "un cambio de verdad".

Mientras, fuentes citadas por Europa Press han afirmado que Arrimadas no se esperaba la maniobra de Bal pero que la actual presidenta de Cs cabe en el proyecto del vicesecretario.

Desde el entorno de Bal afirman que la intención es no prescindir de nadie en un proyecto que ha de mostrar una revolución y una disrupción total, no dar una imagen continuista. Aseguran que la figura del abogado del Estado es beneficiosa porque no tiene enemigos ni mochilas y cuenta con el apoyo de la mayoría de su grupo parlamentario.