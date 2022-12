Crece "el miedo a que las izquierdas hagan trampas con las urnas"

El Mundo

"El bloque progresista intenta apartar al presidente del TC". El bloque progresista quiere fusilar al presidente del TC, a los jueces que no les bailan el agua, a los periodistas que no les aplauden sus fechorías y a toda la oposición.

Santiago González dice "Núñez Feijóo y el PP son los objetivos inmediatos de Bolaños y Sánchez. Los mediatos son los magistrados del Constitucional. Pedro Sánchez, ese golpista fofo, se fue el jueves a Bruselas para denunciar a la derecha por lo que estaban haciendo sus diputados en el Congreso. Acusar a la oposición de dar un golpe de Estado por plantear al Tribunal Constitucional un recurso de amparo absolutamente legítimo es una bellaquería pocas veces contemplada en nuestra vida política".

"Hoy, dentro de un rato, se van a reunir los 11 miembros del Tribunal Constitucional. El optimismo de la voluntad le llevaría a uno a pensar que aunque los jueces no llevan tricornio, como parece creer Sicilia, puede pensarse que unos jueces podrían formar el pelotón spengleriano capaz de salvar la civilización, pero tal como van las cosas no sé si se puede creer en milagros". El Gobierno les ha amenazado con la cárcel. Estamos viviendo un golpe de estado.

El editorial no pierde la esperanza. " La mayoría parlamentaria no puede estar por encima del Estado de derecho y la decisión que hoy se espera del Constitucional responderá proporcionadamente a la demanda de amparo del principal partido de la oposición, que considera atropellados sus derechos fundamentales y los de los ciudadanos al habérsele hurtado la posibilidad de debatir públicamente en la sede de la soberanía sobre el contenido de una reforma sorpresiva que impacta de lleno en las previsiones constitucionales que regulan la separación de poderes y los órganos de control democrático. Así funcionan las democracias liberales". Insisto, los jueces están bajo amenaza del ejecutivo.

"Nunca el Constitucional ha paralizado un procedimiento legislativo. Pero jamás hasta ahora la mayoría parlamentaria que sostiene a un Gobierno de España había presentado un cambio legal tan notoriamente inconstitucional y además sobre un asunto tan relevante".Y nunca un presidente del Gobierno se había atrevido a amenazar abiertamente a los jueces.

Dice Federico Jiménez Losantos que "lo que entre hoy y mañana veremos es si hay todavía togas dispuestas a rebelarse contra la dictadura de otras togas, las golpistas. Está claro que lo que se votó el jueves, las leyes de desconexión de Sánchez con la democracia española, con Batet como la Forcadell de 2022, debe culminarse con la toma del poder Judicial por Conde Pumpido, la toga dispuesta no ya a mancharse con el polvo del camino, como dijo al apoyar el pacto de Zapatero y Otegui, del Gobierno del PSOE con la ETA, sino a zambullirse hasta el cuello en la cloaca de la independencia de Cataluña. Y cuenta en el TC con tantas togas esclavas como Sánchez dipusiervos. El golpe tiene que ser judicial o fracasará como en 2017". Pues lo llevamos crudo.

Para Raúl del Pozo, "ya está clara la tendencia al absolutismo del Poder Ejecutivo, y su falta de respeto a quien le lleve la contraria. Han olvidado -con celeridad y alevosía- que la democracia es también la igualdad ante la ley y preeminencia de la ley de leyes". "Esto tiene cada vez más pinta de despotismo. Intentan gobernar sin controles ni contrapesos y burlar la separación de poderes con desprecio al Derecho. Quieren para ellos solos los poderes del Estado. Digan lo que digan, el Parlamento no está por encima de la Carta Magna ni de las leyes". Sánchez es un déspota y hará lo tenga que hacer para que triunfe su golpe a la democracia. Casi será mejor que lo intentara con los tanques.

El País

El periódico que apoya al golpe de Estado de Pedro Sánchez presiona. "La Fiscalía del Constitucional rechaza suspender la reforma legal". ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Elsa García de Blas dice que en el PP están contentos. "A pesar de que en Génova son conscientes de que la crisis institucional puede dar alas a Vox, creen que estratégicamente este movimiento ha sido un éxito, porque les permite azuzar la división interna en el PSOE, en la que confían para captar a parte de sus votantes. Es ahí donde Feijóo quiere seguir insistiendo". "Los populares han elevado al máximo el tono contra el presidente socialista, al que sitúan liderando una especie de procés en España, como dijo Feijóo el viernes en Valencia, y no dudan en calificarlo de "cacique"". Elsa pasa por alto los insultos proferidos por Sánchez en Bruselas contra la derecha.

Anabel Díez nos cuenta que "Sánchez exhibirá la acción de su Gobierno en todas las regiones". Que "invitado o no, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estará muy presente en la larga campaña para las elecciones municipales y autonómicas del último domingo del mes de mayo."

"La inmensa mayoría de los jefes de Gobierno autonómicos, y los alcaldes de las principales ciudades con regidor socialista, sí quieren a Sánchez en su territorio". No hay más oír a Page y Lambán para darse cuenta de lo mucho que le aprecian. Están deseando que se pasee por sus comunidades. "Sánchez no se va a esconder, sino que va a salir a campo abierto". Y a ver quién es el guapo que le chista, menudo es el tirano. "La cohesión del PSOE se afianza, según distintos interlocutores territoriales, si el PP agita proclamas sobre el camino irreversible de España hacia una dictadura". O no. A nadie le extraña la seguridad que tiene Sánchez en sí mismo.

En el editorial de ayer, el periódico del régimen dejó claro que está con el golpe. "La demolición de la institucionalidad democrática que ha vivido el Parlamento esta semana favorece la desestabilización sistémica que ha buscado la derecha política y mediática desde que el Gobierno de coalición empezó su andadura en 2018". Tiene narices que el medio que más ha contribuido a blanquear las barbaridades del sanchismo hable de derecha mediática. "La argumentación racional e informada contra la acción del Gobierno, sea cual sea la dureza de la crítica, ha dejado paso desde hace cuatro años a la descalificación, el insulto y la negación misma de la legitimidad de la coalición de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez y respalda una holgada mayoría parlamentaria estable, con votaciones que superan en casi todas las leyes importantes los 180 diputados". ¿Y por qué será Pepa? Tal vez porque Sánchez negó que fuera a pactar con Podemos, con Bildu y con ERC. Mintió como un bellaco, y eso le resta legitimidad, os guste o no. Y esos 180 diputados serán mayoría en el Parlamento, pero no son mayoría social.

"La llegada de Vox al Parlamento contribuyó activamente a la degradación parlamentaria, pero es peor el contagio en el uso de la mentira, el insulto y la astracanada verbal que ha llegado al resto de la derecha en una espiral frenética que empezó sin ayuda alguna de Vox". Fue Podemos, Rufián y la pandilla de Sánchez los que introdujeron los insultos en el Parlamento. Y en cuanto a mentiras, Pepa, tenemos memoria. Y si no, para eso está la hemeroteca.

"El respeto a la Constitución es la clave de bóveda de la estabilidad del sistema, pero no basta con defenderla sin asumir a la vez las normas no escritas que ella misma encarna y que de ella emanan. La aceptación del voto de los ciudadanos, el respeto a los adversarios políticos y la contención verbal son los guardarraíles que están desapareciendo bajo la maleza. Proteger la democracia exige algo más que histriónica indignación; exige respeto y el cumplimiento exquisito de los procedimientos, de todos y por todos". ¿Respetan el PSOE y su banda la Constitución? ¿Respetan el PSOE y su banda el voto de los ciudadanos a Vox? ¿Respetan el PSOE y su banda la contención verbal cuando acusan al PP de fomentar la cultura de la violación? Y cuando decimos banda, se incluye a su banda mediática encabezada por El País y la SER.

ABC

"El PSOE pelea con dos nuevos escritos al TC para frenar la petición de amparo del PP". "Dejación de funciones en Congreso y Senado ante el bloqueo del Poder Judicial". Desde luego la crisis desatada tiene difícil salida. Dice el editorial que "el paso de los días está arrojando luz sobre las verdaderas intenciones que animan al Gobierno y a sus aliados separatistas a desarmar el Estado de derecho frente al independentismo". A lo que ha llegado la banda de Sánchez para favorecer a ERC. Es inaudito. Y lo malo es que lo hace con placer.

"La idea socialista que actúa como precursor de esta agenda inconcebible en un partido democrático y europeo es la de anular cualquier capacidad de reacción del Estado democrático y de derecho frente a la imposición de su programa de máximos. Revanchismo histórico, odio sectario a la derecha, repudio de los valores de la democracia parlamentaria y alianza con los separatistas son los factores de una política corrosiva que puede quedar neutralizada en las urnas y en las salas de justicia. Por eso, la coalición que dirige Pedro Sánchez quiere dopar con subvenciones a la sociedad y narcotizar a los tribunales". "La izquierda ha resucitado las pulsiones de la discordia civil". Y es difícil saber cómo acabará esto. Porque como dice Ignacio Camacho, "el daño a la estructura del Estado ya no tiene remedio". "El propósito de despenalizar la insurrección y tomar el control de las instituciones judiciales se cumplirá por uno u otro método". El golpe no tiene marcha atrás.



La Razón

Toca encuesta. "La reforma penal refuerza la mayoría de PP-Vox". "Pedro Sánchez ha emprendido con la complicidad de la sociedad extremista que respalda su presidencia una catarsis del sistema con consecuencias que deberían conducir a la suspensión y derogación de sus principales iniciativas de control del Poder Judicial por abierta y descaradamente ilegales, como la jurisprudencia acumulada ha dejado sentado y bien sentado en episodios similares", dice el editorial. "Solo Sánchez y su cohorte de asesores saben hasta qué punto han calculado con tino la factura social de tanto despropósito con el mero fin de una suerte de encastillamiento en el poder y de cegar hasta el extremo el camino de la oposición hacia el gobierno". Después de lo que estamos viendo, miedo da lo que puedan hacer si las urnas no le son favorables.

Antonio Martín Beaumont dice que "el presidente encabeza una deriva autoritaria, deslegitimadora del Estado de Derecho, junto a declarados enemigos de la Carta Magna como Unidas Podemos, ERC y Bildu. El alto voltaje de sus reformas es antidemocrático porque se escuda en una "soberanía popular" en la que aparentemente lo único que importa son los votos del Congreso. La dictadura de la mayoría parlamentaria". Aunque haya que saltarse la ley. La dictadura ya está aquí. "El 28 de mayo los españoles tendrán en sus manos las papeletas que pueden hacer que el sanchismo pase de golpe y porrazo a un rincón de nuestra historia".

Alfredo Semprún alerta de que cunde la alerta entre la ciudadanía del "fantasma de un fraude electoral de las izquierdas con el voto por correo. No es la rabia la que habla por su boca y le cierra las entendederas a cualquier argumento técnico sobre la dificultad de un fraude electoral, es el miedo". "Cambian las normas, las reglas del juego, los reglamentos, las leyes a su conveniencia, pero los fachas son los otros... Y uno entiende a Geles, que por toda acción contrarrevolucionaria ruega a Dios por el futuro de España, y a mi contertulio, que, ante los hechos, está convencido de que a Sánchez no se le saca de La Moncloa ni con agua caliente y tiene miedo, un miedo cerval, a que hagan trampas con las urnas". Porque Sánchez no se va a detener ante nada y como tiene buena planta y habla ingles tiene a Europa metida en el bolsillo.