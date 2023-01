Ayuso pide "no pensar que esto va simplemente de gestionar y no de defender un modo de ver la vida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha clausurado este domingo junto a Alberto Núñez Feijóo la puesta de largo de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones del próximo 28 de mayo celebrado en un teatro de la madrileña Gran Vía.

Durante su intervención, Ayuso ha apelado a la unión dentro del PP para acabar con el "sanchismo" y ha pedido también hacer autocrítica para conocer qué es lo que les dividió en el pasado y poder convertirse así en más "fuertes" de cara al futuro.

"No tenemos que tener miedo a volar alto en la vida. Como en el mus, hay que jugar a la grande porque somos un partido ganador. Creo que es pecado ser cobarde y achantarse ante los ataques que sean injustificados como lo es no defender los intereses comunes, las causas nobles y apelando siempre a la verdad", ha sentenciado la dirigente popular que ha añadido: "En esto, muchas veces nos hemos equivocado y eso ha hecho que perdamos a nuestros votantes. También cuando no hemos actuado con principios o no hemos realizado las reformas profundas que se necesitan en cada momento. Si hemos abandonado los compromisos o llegado a negociaciones innecesarias. O cuando pensamos que esto va simplemente de gestionar y no de defender de un modo de ver la vida y unos valores determinados".

"Una amplia mayoría" el 28-M

Tras ello, Díaz Ayuso ha apelado a "una amplia mayoría" el 28M para gobernar en libertad "en torno a un proyecto ilusionante, bravo y positivo" frente a la "minoría rabiosa" y a un proyecto de Pedro Sánchez que está acabado.

"Es como un vendedor de enciclopedias huecas, que quiere a una España empobrecida a manos de independentistas catalanes, los intereses de Bildu, que empodera delincuentes, donde impera la ley del más fuerte y el socio corrupto", ha descrito la presidenta madrileña.

"Este momento no va de una división entre izquierda y derecha, se trata de convencer cada vez a más gente de unirla y hacerlo en torno a un proyecto ilusionante, bravo y positivo. Lo que estamos viviendo en España en estos momentos nos obliga a representar a una inmensa mayoría de los ciudadanos, si la mayoría del pueblo español -tan plural y complejo- camina junta seremos imbatibles; si dejamos que esto siga en manos de una minoría rabiosa, vaga, egoísta, ofendida, antisistema y que odia todo lo que hemos construido, no iremos a ningún sitio, ha pedido Díaz Ayuso.

En referencia a esa "minoría rabiosa" ha explicado que "lo que nosotros defendemos en España es lo que siempre han aborrecido los totalitarios y esa minoría rabiosa que lo que odia sencillamente es la libertad, España y el Partido Popular. Esta es la batalla que se viene librando en España desde hace décadas. En esa batalla estamos todos concernidos y esto solamente lo vamos a ganar si estamos comprometidos, si dejamos los miedos y los egos a un lado y entendemos el momento trascendental que está viviendo nuestro país".