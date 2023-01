Ángela Rodríguez Pam ya se burló de las consecuencias del sólo sí es sí como "temita" de las cenas de Navidad

A pesar de que hasta el momento unos 250 delincuentes sexuales condenados se han beneficiado de la ley del sólo sí es sí de Irene Montero, seguimos comprobando que la número dos del Ministerio de Igualdad, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam, se mofó de la alarma social que estaba provocando la incesante rebaja de penas a violadores y pederastas.

En un vídeo publicado por Podemos sobre unas charlas tituladas "Feminismo para todo el mundo. Desmontando la navidad", la segunda de Irene Montero se burla de lo que ella pensaba que iba a centrar las comidas y cenas de familia estas pasadas Navidades. A modo de 'cuñada' con ninguna gracia hizo una "porra" con los "temitas" que se iban a tratar en las reuniones familiares con una foto delante enmarcada de Federico Jiménez Losantos, de Bertín Osborne y de Pablo Motos.

"Mi porra es: violadores a la calle, Pedro Sánchez unido a filoetarra, Rusia, sedición, y para cuándo Yolanda Díaz va a ser de Podemos, y probablemente perros de caza también". Y siguió burlándose de las nefastas consecuencias de la ley de Libertad Sexual diciendo que "a mi la parte que me gusta muchísimo también, además formando parte del ministerio, es la cantidad de peña que me va a decir estas Navidades lo que tenéis que hacer es…". Y, entre las risas de las otras integrantes de la mesa, dijo: "Porque no se nos había ocurrido a ninguna porque tú, Juan Antonio, llevas pensando meses en cómo hay que gestionar cada una de las crisis mediáticas que tiene el Ministerio de Igualdad, son politólogos, vulcanólogos, expertos en Covid-19 y en Derecho transitorio".

Pam, reincidente

Aunque, como decimos, este video es anterior a la primera polémica que provocó numerosas peticiones de dimisión para la secretaria de Estado, queda claro que se toman las consecuencias de la ley a la torera y no les importan las mujeres y niños víctimas y a los que pretenden defender.