El separatismo se obsesiona con la lengua y tacha de "inadaptados" a quienes no hablan catalán

Nueva vuelta de tuerca separatista contra el idioma español en Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona recuerda que tiene capacidad sancionadora para castigar a los comercios y empresas que no atiendan en catalán mientras que entidades como Òmnium (una de las impulsoras del proceso), Plataforma per la Llengua (los comisarios lingüísticos voluntarios) y los sindicatos independentistas presentan campañas en las que se tacha de "inadaptados" a quienes no hablan catalán.

Tras la campaña presentada por el Ayuntamiento de Colau cuyo objetivo es arrinconar el idioma español, Òmnium Cultural vuelve a la carga con una "Guía del activista por el catalán" en la que entre las razones para usar el catalán señala que "es un signo de capacidad de adaptación y de cosmopolitismo" y "porque seguramente no quieres que te identifiquen como alguien que no ha sido capaz de aprenderlo o de adaptarse".

La guía de Òmnium preconiza que los hablantes del catalán no cambien de idioma cuando se les habla en español aunque la otra persona no entienda el catalán, ya que según los lingüistas de la organización separatista "la lengua es una puerta abierta a la igualdad de oportunidades". E insisten: "Comparte el catalán siempre y con todo el mundo, descubrirás que con más frecuencia de la que piensas tu interlocutor también lo habla, entiende o está aprendiendo el catalán. Y si no te sigue, la paciencia y la amabilidad son los mejores recursos". Es decir, cualquier cosa antes que utilizar el español, la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña.

Las ventajas de no hablar español

El propósito es exterminar el idioma español y sustituirlo por el cultivo del monolingüismo en catalán. Y es que según Òmnium, hablar catalán es un signo de "empoderamiento", así como de "integración, arraigo y cohesión social", según consta en el argumentario de la "guía del activista" bajo el epígrafe "¿Por qué hablar (más) catalán?".

Entre las razones de Òmnium figuran algunas como que hablar catalán "te identifica como un miembro más de la sociedad catalana" y porque "el catalán es necesario en una sociedad altamente competitiva para estudiar, para trabajar y para participar en la vida pública".

La tesis de esta organización es que el idioma catalán corre riesgo de desaparecer y "todos, independientemente de cual sea nuestra primera lengua, deberíamos sentirnos responsables de mantener las lenguas minorizadas con nuestras prácticas cotidianas". También se aduce que "hablando catalán con todo el mundo ayudas a que lo practique quien todavía no lo sabe". Como todo son ventajas, según Òmnium, hablar catalán "te permite desarrollar tu vida en Cataluña plenamente y sin limitaciones por razones de lengua" .

En clase, en el patio y en casa

La Plataforma per la Llengua también dispone de una campaña cuyo fin último es la erradicación del español. Lleva por título "No te excuses. Todos somos referentes lingüísticos" y, según explica el digital Crónica Global, sus promotores animan a los miembros de la comunidad docente a "predicar con el ejemplo", de modo que aconsejan lo siguiente: "Habla siempre en catalán con los niños y jóvenes, así como con los demás monitores, jefes o compañeros de trabajo. De esta forma, los niños normalizarán la lengua como un elemento socializador y podrán practicarla de forma inmersiva contigo. Además, ten en cuenta que, si cambias al castellano cuando otra persona se dirige a ti, ellos también lo harán".

Este programa, que cuenta con el apoyo de los sindicatos separatistas, apunta además que "el catalán es una herramienta de cohesión social que garantiza la igualdad de oportunidades, es un elemento central de la cultura catalana y es una manera de concebir el mundo. Asegúrate de que transmites estos valores".

El objetivo, en coordinación con la consejería de Enseñanza del gobierno catalán, es que el catalán también sea el idioma de los niños en el patio y en sus casas, no sólo en las aulas.