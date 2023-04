Feijóo marca a sus altos cargos un "triple objetivo" de cara al 28M

A finales de 2022, cargos del Partido Popular veían "posibilidades" de lograr los gobiernos de La Rioja, Baleares y Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón e incluso Castilla-La Mancha en las elecciones del 28 de mayo. Desde hace unas semanas, se ha visto una relativa bajada de esas expectativas hasta este lunes en el que Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los suyos que "no piensen en pequeño".

En la reunión de la cúpula y los barones populares, el líder del PP no ha querido dar muestra de debilidad ninguna a pesar de que ha reconocido que se está encontrando con más resistencia del PSOE de la que inicialmente esperaba. "Sé perfectamente que el 28 de mayo, el partido de Sánchez aguantará mejor que en las generales pero eso es la lógica electoral. Nosotros no estamos aquí para pensar en pequeño ni para aspirar a un aprobado raspado. No me conformo resultado 2019 y no me conformo con mantener tres gobiernos autonómicos", ha dicho sobre la Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta (lugares en los que ya gobierna el PP).

Feijóo ha sido muy concreto en su discurso y se ha marcado un triple objetivo a pesar de que, tal y como él mismo ha reconocido, le han aconsejado desde dentro de su formación ser más cauteloso. "Hay personas que me han aconsejado que no fije retos concretos de cara al 28M y que vaya gestionando a la baja las expectativas del PP. Pero no he venido a la política nacional para escapar de las responsabilidades", ha avisado.

"Corresponsable" del 28M

Tras ello, ha explicado que sus tres fines son lograr "más votos, más comunidades y más ayuntamientos". "No me conformo con superar el resultado 2019. Hay que subir en votos, lo que se tiene que traducir en más alcaldías, conseguir más de las 3 comunidades en las que ya gobernamos y devolver el orgullo para el PP ser la primera fuerza política de España", ha sentenciado.

Y si los resultados no son los esperados, Feijóo ha dicho que él será "corresponsable". "Podría esconderme detrás de vosotros, protegerme en campaña de equidistancia pero estaré con mis compañeros en las calles de España"; le ha dicho a sus barones minutos antes de asegurar que se hará "corresponsable de los resultados de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas".