"Derechosos de España, tened cojones" para tumbar el "inicuo" Régimen del 78

El Mundo

"El PP exige al Gobierno que Fiscalía o Abogacía activen la Ley de partidos contra los etarras en listas de Bildu". Ya, y Vox lleva al Congreso ilegalizarles. A ver qué vota el PP. Mucho larala y poco lirili, estamos en campaña. "Bildu se dispara en el País Vasco gracias a la caída de Podemos y el blanqueamiento del PSOE". Eso estaba claro, hay mucho enfermermo mental en esa región española. Y el PSOE les dará sus votos para que gobiernen. También hay mucho enfermo en el partido socialista, empezando por su amo. "Los de Otegi, a punto de superar al PNV en Vitoria y le amenazan en Guipúzcoa". Eso es lo único positivo de todo este asqueroso asunto, que el PNV pague por su traición. Que vea de lo que le ha servido traicionar a Rajoy para apoyar a Sánchez.

Santiago González se lo toma con humor. "Nunca se había visto tanta concentración de terroristas como la que presentan las listas de EH Bildu". Pero "el problema no está en Bildu, sino en el PSOE". "En las propias filas sanchistas ha cundido el desasosiego por el efecto electoral de las indeseables compañías de Sánchez". Por el efecto electoral, eh, no por abrazarse a los asesinos de sus compañeros, eso es pasado, no como Franco, que está vivito y coleando.

"Vox ha registrado una petición en el Congreso para instar al Gobierno a que declare ilegal a EH Bildu, siguiendo el camino que marca la Ley de Partidos en su artículo 11.1. Lo que pasa es que ni este Congreso está dispuesto a instar semejante cosa, ni el Gobierno estaría dispuesto a declarar ilegal al artefacto. El Gobierno considera que Bildu es mucho más democrático y deseable como socio que Vox o el PP". Ahí le has dado, Santiago.

"El PNV lleva en el morral de los pecados su propia penitencia: las encuestas auguraban un empate entre los dos partidos nacionalistas y el par Urkullu-Ortuzar empieza a temer por la abstención. Se lo han trabajado mucho y sarna con gusto no pica. Supongo". Si que se lo han trabajado. Estoy deseando ver sus caras el 29 cuando Otegi les haga un corte de mangas aupado por el tío que ellos pusieron en Moncloa. Justicia poética.

Jorge Bustos explica que "Bildu no incluye en sus listas a asesinos -con su nombre en clave de asesino- a pesar de su pasado: los incluye gracias a su pasado. Los incluye porque una porción tristemente numerosa de la sociedad vasca lleva medio siglo reuniéndose en el txoko o en la herriko a celebrar" los asesinatos de ETA, con la bendición del PSOE. "Matar fascistas es una hazaña militar que no debe caer en el olvido, que debe ser honrada con bienvenidas y cargos, que debe ser remunerada con dinero público. Esta es la confesada mierda que Bildu fabrica en sus sesos intestinales y fluye hasta sus listas electorales, y tú debes ser capaz de mirarla y de llamarla por su nombre de mierda". Y ver cómo tu Gobierno les adula mientras insulta a media España.

"La monstruosa inclinación a romantizar la violencia todavía es patrimonio ideológico de la izquierda; pero no de la izquierda molotov de escrache y casa okupa, sino de la izquierda institucional que cogobierna una democracia europea". "Claro que hay una escalofriante alternativa a tu perplejidad: tu complicidad", dice Bustos dirigiéndose al PSOE y sus voceros mediáticos. "Oyéndote enfatizar la legalidad de Bildu no puedo descartar que lo que empezó como alianza táctica para completar una mayoría socialista haya terminado en ese amor enfermo que el secuestrado desarrolla por su captor. Ya proclamas que cualquier zulo mental regentado por un ultranacionalista periférico de extrema izquierda es más confortable que el Madrid de Ayuso, donde vives, trabajas y opinas. Pero no es Bildu el que ha cambiado, salvo para concluir con votos lo que inició con balas: eres tú quien ha corrido a abrazarlo". Y cómplices serán también todos los que voten al PSOE.

El País

"Sánchez y Biden sintonizan sobre la guerra y la inmigración". Qué chupi. La izquierda mediática, con El País a la cabeza, está a favor de que los asesinos estén en las listas. Lo defienden con pasión, con auténtico fervor. "Los condenados de ETA incluidos en las listas de Bildu tienen cumplidas sus penas de inhabilitación", defiende Óscar López Fonseca a grito pelado. Tienen derecho a ir en las listas, que no son mala gente, coño, solo cometieron un error, un tiro en la nuca por aquí, una bomba en un supermercado por allá, y han pagado por ello, tampoco hay que ponerse así. Además, Sánchez les necesita.

El defensor oficial e histórico de ETA en El País es Luis Aizpeolea. Hoy escribe un larguísimo artículo centrado en criticar al PP y defender que Bildu coloque asesinos en las listas. "Hay coincidencia en la legalidad de los listados y en considerar que provocan dolor a las víctimas, pero mayoritariamente rechazan su prohibición y denuncian la utilización política del terrorismo". Es que los terroristas hacen ahora política, Aizpeolea, están en listas electorales.

Para Pepa Bueno, "su participación electoral es un éxito de la democracia". Aunque, para disimular, pone una peguita. "La presencia electoral de estos candidatos, especialmente los siete que cumplieron condena por delitos de sangre, provoca dolor a las víctimas, como denuncia Covite, y puede bordear la actitud matonil de quienes obvian el significado de candidaturas con pasado sangriento. Los dirigentes de Bildu tienen que ofrecer una explicación, más aún cuando Arnaldo Otegi en octubre de 2021, con motivo del décimo aniversario del final del terrorismo, se comprometió a aliviar a las víctimas de ETA con el respeto y la memoria". A esto se refería Otegi, a aliviar el dolor de las víctimas por el método de La Naranja Mecánica, que tengan que ver a sus asesinos hasta en la televisión. Que no te enteras Pepa.

Pero Pepa no lo cree, Otegi es un tío majo, un tío legal. "Todo apunta a que Otegi, presionado por los sectores radicales, ha primado la cohesión interna sobre su compromiso con las víctimas". Pobre Otegi, es que los sectores radicales son super chungos, no como él, simpre tan moderado, tan buena gente. "Pero Bildu está obligado a avanzar en ese compromiso por razones éticas y políticas. Difícilmente podrá ampliar su espacio electoral y gobernar algún día en Euskadi si no completa su recorrido de aproximación a las víctimas con el reconocimiento de que el terrorismo etarra no tuvo justificación". Te equivocas Pepa, gracias al blanqueamiento que ha hecho el PSOE de ETA, ahora la sociedad vasca y navarra aprueban el terror. Así que tranquila, pronto los terroristas gobernarán el País Vasco gracias al PSOE.

"Mientras no lo haga, seguirá existiendo el riesgo de que se repitan episodios tan lamentables y contrarios a la más elemental piedad humana como estas listas. Es legal, pero es cruel e infame", dice como si ETA hubiera tenido alguna vez piedad humana. Es que los socios de tu querido Pedro Sánchez, son crueles e infames. ¿Te enteras ahora, Pepa? Y después se dedica a insultar al PP, lo de siempre vaya.



ABC

"Hay cosas que son legales pero no decentes". La declaración de Sánchez sobre Bildu en su reunión con Biden. Que se aplique sus propias palabras. Pactar con los herederos de una banda terrorista es legal, pero no es decente.

Dice Ignacio Camacho que "la exhibición de arrogancia de los tardoetarras ha desconcertado a los dirigentes socialistas, que durante dos días han guardado un ominoso silencio a la espera de consignas y finalmente, ante la oleada de indignación general, se han visto forzados a proclamar con la boca chica una especie de repugnancia sobrevenida".

"Al presidente se le ha caído el argumentario de la reinserción política y social del terrorismo en el marco democrático. Lejos de desmarcarse siquiera en apariencia de un pasado reciente de secuestros y asesinatos, sus socios están orgullosos de reivindicarlo. Lo asumen al punto de exhibir como un mérito los alias criminales de los candidatos a alcaldes de localidades en que mataron a sus paisanos", "proclamar que la sangre derramada es su legado". Le han hecho un buen agujero en la campaña. Pero va en su naturaleza, ¿qué esperaban?

Juan Manuel de Prada se nos ha vuelto podemita. "El Régimen del 78 siempre deseó que los etarras cambiaran las pistolas por la «acción política», incorporándose al «consenso democrático». ¿A qué vienen, pues, ahora los rasgamientos de vestiduras? Quienes se hallan en la cocina electoral de la derecha me deslizan por lo bajinis que, por supuesto, tales rasgamientos son hipócritas; pero que, agitando mediáticamente esta ignominia, tratan de restar adhesiones al doctor Sánchez, ante la inminencia de las elecciones. ¡Pobres panolis! El partido de Estado no perderá ni un voto, sino que ganará unos cuantos, por permitir que asesinos concurran como candidatos electorales". Hombre, tampoco es eso.

"Mientras la derecha no abandone la jaula mental que le ha asignado el Régimen del 78, su papel no será otro sino desgastarse en aspavientos tan vanos como ridículos". "Derechosos de España, dejad ya de hacer el ridi con vuestras inanes pataletas fachillas y vuestras grotescas expansiones patrioteras y tened cojones, por una vez en vuestra puñetera vida, para señalar e identificar las causas del mal. Señalad e identificad al inicuo Régimen del 78". Cuidado, Pablo, que Prada te quita la jefatura de Podemos. Ya habla como tu.

La Razón

"Sánchez se da un baño electoral en su reunión con Biden en la Casa Blanca". Francamente, no veo que eso mueva un solo voto, pero en fin.

Marhuenda opina lo mismo. "Hay que aclarar que la política internacional no aporta votos en clave interna y que vender que el presidente del Gobierno es un líder mundial forma parte del metaverso que ha organizado Moncloa". Lo del líder mundial solo se lo cree Sánchez y su panda de aduladores.

Juan Ramón Lucas dice que "acusan a la derecha de querer sacar tajada electoral del tema de ETA, pero ha sido Bildu quién ha puesto a asesinos en sus listas". "La izquierda ha gobernado con el apoyo de Bildu, pero la parte de Bildu que aún sigue conectada con ETA le ha metido a esa misma izquierda un petardo altamente explosivo en su ya deteriorada línea de flotación". La tropa mediática sanchista ha entrado en pánico. Hasta tal punto que algún tertuliano adicto al tatuaje lo quiere comparar con la foto de Feijóo con el tal Dorado, que treinta años después de esa foto fue condenado por narcotráfico. Lo que no tiene, ese teruliano hiperventilado, son los huevos de acusar directamente al líder del PP de narcotraficante, no vaya a ser que le caiga una querella que le deje tiritando.