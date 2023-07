Las familias por gestación subrogada, discriminadas en el Orgullo: "Les da miedo ir"

Hay un Orgullo que no se ve, el que no es tan libre ni tiene tantos colores como se le presupone. La diversidad que se permite es la que abraza las ideas de la izquierda. El resto, se aparta y se silencia. Así lo asegura Antonio Vila-Coro, vicepresidente y fundador de la asociación Son Nuestros Hijos, que fue creada en 2008 por parejas homoparentales para reivindicar el acceso al registro civil de los niños nacidos por gestación subrogada (GS).

"El Orgullo se ha convertido en un espacio sectario", asevera. "FELGTB+, que es quien organiza históricamente el Orgullo con COGAM, excluye a asociaciones año tras año", añade. Las familias por GS han sido discriminadas, "especialmente durante la última legislatura". "Se ha perdido el espíritu que había cuando estaba Zerolo: no nos mires, únete", lamenta.

"Inicialmente hubo una buena acogida de la gestación subrogada desde el activismo LGTBI, pero empieza a descarrilar cuando el PSOE decide demonizar nuestro modelo de familia", explica Vila-Coro. Esto ha llevado a una "fractura" entre las distintas asociaciones y a un "sentimiento de orfandad de las familias por GS dentro del activismo LGTBI".

Cambio de lema

‘Abrazando la diversidad familiar, iguales en derechos’, ese era el lema elegido para la marcha del Orgullo LGTBI 2023 (como comunicaron los propios organizadores). Pero la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, lo cambió todo. Se eliminó porque era "incómodo" para el PSOE con los comicios a la vuelta de la esquina. Intentaron "invisibilizar a las familias por gestación subrogada".

Se les pidió (a Son Nuestro Hijos y también a otras asociaciones de familias homoparentales) que renunciaran a sus colores y fuesen de blanco, bajo la excusa de transmitir "unidad". "Ni siglas, ni colores, ni nuestro mensaje... Eso es callar nuestra voz en un año en el que han ocurrido cosas gravísimas" para su modelo de familia, que ha sido "calificado como violencia machista dentro de la ley del aborto", señala Vila-Coro, "y los que lo han hecho son esos mismos que encabezaban la marcha".

Acosados por la izquierda

Hay palabras que son difíciles de olvidar para un padre por gestación subrogada. "Algunos de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han hecho declaraciones proponiendo que la gestación subrogada se tipifique como delito y que vayamos a la cárcel", recuerda. De ahí que decidieran que no estaban dispuestos a "ayudar a quienes quieren convertir nuestro modelo de familia en un delito y piden penas por nuestra manera de acceder a la paternidad". "Es impensable", sentencia.

Accedieron a ir de blanco -como les habían pedido- pero marcharon bajo el lema original y no renunciaron a realizar sus reivindicaciones (como corresponde a la celebración del día del Orgullo) a través de sus pancartas, en las que pudimos leer consignas como "En nuestro modelo cabe el PSOE, pero en el PSOE no caben las familias por gestación subrogada" o "El amor es más fuerte que el Sanchismo".

"Hemos sido acosados por los mismos estaban al frente de la marcha, como Félix Bolaños Yolanda Díaz y otros miembros del PSOE. Y ellos pretendían que fuésemos como borregos, de blanco y callados para blanquear a Sánchez", argumenta. "Es imposible que las familias por gestación subrogada tengan la más mínima simpatía por una izquierda que nos convierte en delincuentes y nos quiere meter en la cárcel".

Rechazo a la derecha

"Estas asociaciones no entienden el activismo si no es de la mano de la izquierda", advierte Vila-Coro. Sin embargo -recuerda- algunos de los avances más importantes para ellos se produjeron con un gobierno del PP, como cuando el ministro Alberto Ruíz-Gallardón se comprometió a modificar la ley del Registro Civil para permitir la filiación de sus hijos. También su sucesor -Rafael Catalá- apoyó públicamente la reforma.

"Lo que les duele (a estas asociaciones) es que se exprese públicamente que estás deseando que se acabe el Sanchismo. Le tienen alergia a que llegue el PP", indica. "No entienden que en mi caso hago declaraciones en Twitter en defensa propia" porque "ya no es que el Gobierno no permita la filiación es que pide penas de cárcel". Así que yo "sin gestación subrogada no quiero un matrimonio gay, si no da cobertura a mis hijos no lo quiero".

Miedo en el Orgullo

"Uno de los peores legados que nos deja el Sanchismo es la tremenda polarización política que nos deja", comenta. "Hay familias a las que les da miedo a ir al Orgullo con sus hijos, ante la posibilidad que vivieran situaciones tensas o violentas". Parece increíble que tengan ese tipo de temores en ese foro y ese contexto, pero el propio Vila-Coro reconoce haberse sentido de manera parecida. "Es muy triste que al único sitio al que me dé miedo ir, por lo que pueda pasar, sea al Orgullo".

"Mi marido y yo llevamos 17 años juntos dándonos muestras de amor por toda España, por todas las provincias y comunidades autónomas, y nunca nos han increpado, insultado o agredido", asegura. "Yo no digo que no haya agresiones homófobas, pero a nosotros no nos han puesto ni siquiera una mala cara en todos estos años. Me siento muy agradecido de vivir en España, un país abierto y libre".