Ximo Puig equipara la gestación subrogada a la esclavitud y rechaza abrir el debate sobre la misma

El caso Ana Obregón sigue alimentando el debate sobre la gestación subrogada, con declaraciones cada vez más ofensivas hacia los padres que han decidido utilizar esta técnica de reproducción asistida y al resto de los participantes en el proceso. Sin importarles, por otra parte, el efecto que tales opiniones puedan tener en los niños nacidos por subrogación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente socialista de la Comunidad Valencia, Ximo Puig, ha equiparado gestación subrogada con esclavitud, y descarta completamente la posibilidad de abrir un debate en España sobre la gestación subrogada. Por más que Puig lo descarte, el debate está abierto desde que hace dos semanas supimos, por una exclusiva en la revista ¡Hola! que la actriz y presentadora Ana Obregón, había recurrido a esta vía en Miami para tener una bebé con material genético de su hijo fallecido por cáncer hace dos años.

"El debate sobre la esclavitud debería estar superado. El cuerpo de la mujer no puede ser objeto de mercantilización en ningún caso", trata de zanjar Puig en una entrevista con Europa Press, cuando se le pregunta por la posibilidad de estudiar la situación legal de la gestación subrogada por la que abogan algunos representantes del PP.

Sobre si sería posible controlar la entrada en España de hijos nacidos por esta técnica de reproducción asistida, Puig insiste en que "no puede haber debate sobre si es posible o no la esclavitud o si es posible o no la mercantilización del cuerpo de una mujer".

"Hay una Declaración de Derechos Humanos, hay un avance que tiene que ver con la civilidad que no se puede discutir. No se puede discutir, a mi parecer, sobre si es lícita esta cuestión; es que no es lítica por definición", zanja un debate muy complejo que no se puede cerrar con una afirmación tan rotunda.

Estas declaraciones, además de poner de manifiesto un desconocimiento absoluto de lo que es la gestación subrogada, son totalmente ofensivas para los padres que optan por esta opción para tener un hijo, para las gestantes que voluntariamente se prestan a llevar adelante un embarazo de un óvulo fecundado in vitro con el que no les une ningún vínculo genético y, por supuesto, para los hijos nacidos por esta técnica de reproducción asistida.

¿Son estos niños hijos de la esclavitud? ¿Sus padres son unos esclavistas? ¿Realmente piensa Ximo Puig que la gestación subrogada es equiparable a la esclavitud?