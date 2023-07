El País rectifica en 24 horas y pasa de pronosticar que la derecha roza la mayoría absoluta a dar 5 escaños a Sumar

Sorprendente el varapalo que el tracking diario de 40db para El País pronostica este sábado. Según sus estimaciones, en tan solo 24 horas el PP de Alberto Núñez Feijóo, que sigue al alza en el resto de sondeos, pierde tres escaños y se aleja la posibilidad de que llegue a los 176 de la mayoría absoluta si se alía con Vox. De esta forma los de Feijóo se quedarían este sábado en 133 diputados con una estimación de voto del 32%, según este diario que apunta, en cualquier caso, que el PP aumenta su penetración en el electorado socialista y además ha reducido sus fugas a Vox.

La segunda posición sería para el PSOE de Pedro Sánchez, que resta 8 décimas a su estimación de voto en 24 horas hasta el 28.3% con lo que cosecharía 109 escaños, uno menos que en el último tracking. Al contrario sube vertiginosamente la Plataforma Sumar de Yolanda Díaz, que en tan solo un día, según el diario de Prisa, se apuntaría 5 escaños más hasta los 38. Aún así no podría ocupar la tercera posición que sería para Vox al subir dos décimas y cosechar una estimación de voto del 14.6% con la que se haría con 39 diputados.

Atendiendo a las sumas de bloques, el PP y Vox pasan en 24 horas de sumar según 40db 175 escaños a 172 con lo que esta encuestadora es la única que no les otorga la mayoría absoluta que sí pronostican el resto de tracking de esta jornada.

A pesar de ello no hay esperanza para la suma de PSOE y Sumar que se quedarían en 147 escaños y a 25 del bloque de derechas.

El Mundo - Sigma Dos

Destaca del tracking de Sigma Dos para El Mundo que es el único que apuesta este sábado porque Yolanda Díaz y Sumar se harían con la tercera posición en estas elecciones del 23J. Según sus estimaciones Sumar se apunta otro escaño más con lo que podría hacerse con entre 35 y 37 diputados por encima de Vox que resta otro parlamentario. Los de Abascal no pasarían por ello de entre 33 ó 35 escaños en la horquilla máxima con una estimación de voto del 12.4% frente al 13.1% de Sumar.

Según este diario no hay duda de que el PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones ya que se consolida con el 34.6% de la estimación de voto y entre 145 y 148 diputados. Por su parte el PSOE de Pedro Sánchez mantiene también su segunda posición con el 27.9% de la estimación de voto, una décima menos en 24 horas, y entre 104 y 107 escaños.

De nuevo si sumamos los bloques el tracking de Sigma Dos para El Mundo da una amplia mayoría a la unión entre el PP y Vox que cosecharían entre ambos entre 178 y 183 diputados, frente a los 139 ó 144 que podrían conseguir en la horquilla máxima PSOE y Sumar. Muy lejos de los 155 con los que Sánchez y Podemos llegaron a la Moncloa.

ABC – GAD3

Según el tracking de GAD3 para ABC lo más destacable es que Alberto Núñez Feijóo sigue imparable y por primera vez en toda la serie ha superado la barrera del 37% de la estimación de voto. Lo hace tras sumar un 0.5% más en las últimas 24 horas hasta el 37.2%. De esta forma cosecharía 152 escaños y sería el vencedor de los comicios el próximo 23 de julio a mucha distancia del PSOE de Pedro Sánchez. Los socialistas repuntan según este tracking tres escaños más en 24 horas hasta los 115, pero se quedan a una distancia de 37 con respecto al PP.

Socialistas a los que no ayuda Sumar de Yolanda Díaz que según GAD3 no levanta cabeza y sería cuarta fuerza política en nuestro país con una estimación de voto del 11.4% y 25 escaños. Se trata de 10 menos de los que ahora mismo tiene Unidas Podemos. Es por ello por lo que la suma entre PSOE y Sumar no muestra opción alguna de gobierno con 140 diputados, mientras PP y Vox ser harían con 181 superando ampliamente la mayoría absoluta. Resultado a pesar de que Vox, que sería tercera fuerza, sigue bajando. En 24 horas ha perdido dos escaños hasta los 29 que cosecharían con una estimación de voto del 11.7%

La Razón – NC Report

Finalmente el tracking de NC Report para La Razón es el que otorga el mayor número de diputados a la suma entre el PP y Vox. Una amplia mayoría absoluta que podría oscilar entre los 181 y los 185 diputados.

Resultado gracias a que el PP de Alberto Núñez Feijóo sigue su senda alcista según este diario sumando un escaño más en 24 horas y 5 en la última semana. De este modo según NC Report el PP ganaría con entre 152 y 154 escaños al cosechar una intención de voto del 36.8%, muy cercana también a esa barrera del 37%.

Por su parte Vox sería la tercera fuerza parlamentaria, aunque resta dos décimas en estimación de voto en 24 horas, hasta el 11.7%, pero no resta escaños y sigue instalado en la horquilla de entre 29 y 31. Eso sí, los de Abascal han restado 3 diputados en la última semana.

Frente a esta suma es insuficiente para gobernar la que cosechan PSOE y Sumar que conseguirían entre 131 y 135 escaños en el mejor de los casos. No hay variaciones según NC Report para ambas formaciones en las últimas 24 horas. El PSOE sigue instalado en la horquilla de entre 103 y 105 diputados con una estimación de voto del 28%, mientras Sumar cosecharía entre 28 y 30 escaños con una estimación del 11.4%.