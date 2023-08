Marhuenda explica lo que realmente aterra al PNV

El Mundo

Volvemos a las encuestas. Ya saben ustedes el valor que tienen. "La derecha se acercaría más a la mayoría en unas nuevas elecciones pero el Gobierno seguiría en manos de Puigdemont". "Moncloa ya da por hecho que cederá sobre la amnistía pero cierra la puerta al referéndum: "Antes, elecciones"". A ver qué va a hacer Sánchez sin los votos catalanes.

Y cómo no, Rubiales. Dice José de Miguel que "durante el verano habíamos coqueteado con alguno de ellos: las olas de calor, las tetas de Amaral o las lenguas cooficiales en el Congreso. Pero nada como transformar lo que parecía una anécdota celebratoria de un tipo impresentable en otro estallido feminista de grandes dimensiones que ha obturado los sistemas de comunicación que conforman una opinión pública en apariencia descentralizada". No compares, hombre.



Juan Claudio de Ramón dice que lo de Rubiales "no es el manido esperpento el género que compendia la España de hoy; es la más desmelenada picaresca, degeneración previsible en un país sin referentes, sumido en la anomia y, en total, fuera de madre". "Qué modelos tenía para dimitir Rubiales en el país donde nadie dimite, empezando por su némesis y feroz inculpadora, la ministra Montero, que sigue en su cargo tras el estropicio cósmico de la Ley del solo sí es sí?". "Estamos pasando de un Estado de derecho tutelado por jueces a un régimen de opinión fiscalizado por periodistas". "Si Rubiales ha de ser juzgado, que lo sea ante un juez por sus presuntos delitos, no por sus pecados ante el Santo Oficio de las tertulias". Ahí ya ha sido juzgado y condenado.



El País



"Feijóo se resigna a liderar la oposición un mes antes de ir a la investidura". Le ha costado, al hombre. Dice el editorial que "es el momento de Alberto Núñez Feijóo, quien defendió ante el Rey su candidatura pese a no contar con suficientes apoyos, y a lo largo de esta semana empezará a negociar con algunos partidos que le han negado una y otra vez sus votos. Ese rechazo se explica por los pactos PP-Vox". Falso, eso es solo una excusa.



"Esas formaciones consideran que el PP las maltrató durante la campaña: demonizó a esos partidos con la continua apelación a "derogar el sanchismo", que consistía básicamente en eliminar las leyes promovidas o apoyadas por esos socios de Sánchez, a los que ahora Feijóo se dispone a cortejar". Vaya tontería, derogar el sanchismo se refiere a derogar la dictadura sanchista, el despotismo como forma de gobernar.



"El líder del PP admite que no ha gestionado bien los acuerdos con Vox", ya era hora. "Y ahora tiene que explicar por qué el PP puede negociar con Junts y Puigdemont, mientras que si el que negocia es el PSOE ello supone una suerte de chantaje inadmisible". Cabalgar contradicciones que diría Iglesias. En eso, Pedro Sánchez es un maestro. Iba a traer a Puigdemont a España y mírale ahora.



"Con Vox como socio, y un PP que ha convertido el nacionalismo periférico en una diana, su candidatura se desdibuja". Así que después vendrá Sánchez. "Junts y ERC reclaman un referéndum: esa es una línea roja del PSOE". El PSOE no tiene líneas rojas. Si le piden referéndum, habrá referéndum. Otra cosa es que no les convenga que Cataluña se independice.



"Como ya se vio la misma noche del 23-J, la investidura está en manos de los dos partidos independentistas catalanes que provocaron desde la Generalitat la crisis institucional más grave de la democracia en lo que va de siglo. De su responsabilidad depende en parte la estabilidad política del país: corresponde a los independentistas aceptar o no la tozuda realidad". Sí, tienen a España en sus manos. Esa es nuestra desgracia. ¿Para qué se van a ir si mandan en España?



"La difícil ruptura con Rubiales". "Pedro Rocha, presidente interino de la federación, y los barones territoriales se reúnen este lunes para decidir cómo evitar que el dirigente ya suspendido les dirija en la sombra". Lo que no hizo Sánchez con Irene Montero lo han hecho con Rubiales.



Luisa Castro acusa a Rubiales de maltratador. "El discurso del señor Rubiales en la asamblea de la Federación Española de Fútbol nos ha dejado a muchos boquiabiertos, pero conviene no infravalorarlo y no incurrir en el pitorreo banal que inspira". "Lo primero que una aprende es a valorar en toda su amplitud la agresividad que desprende. Sus gritos, de una violencia en sí misma intolerable en un discurso público (no digamos ya en privado, en la cocina de su casa, que una puede imaginárselo: "¡¡¡No voy a dimitir!!!"), son el grito de guerra de un hombre poco menos que dispuesto a liarse a puñetazos con quien se le oponga". Que se sepa, de momento se ha limitado a acudir a la Justicia.



"Todas hemos vivido esa "efusividad" y esa agresión masculina que con tanta frecuencia solo es una manera de invisibilizar y tapar sometiendo a una mujer bajo su ala apestosa". Luisa, habla por ti, y haber denunciado.



ABC



"Varias regiones esperan «lo peor» si Sánchez reforma la financiación". "La mayoría de barones alerta de que no tolerará que el reparto de fondos se use para «comprar gobiernos»·.Que se vayan haciendo a la idea de que eso será así. La pasta se la llevará Cataluña y el País Vasco. "Feijóo mira más allá de la investidura fallida: «Si no es ahora, será más tarde»". Si él lo dice.



José Peláez dice que "un tema pasa desapercibido, nace muerto y se configura apenas como una anécdota en los medios de comunicación hasta que alguien decide que puede hacer uso político de él. El lugar para hacerlo es Twitter, una cloaca de 'fake news', linchamientos, basura, radicales, fanáticos, dogmáticos y periodistas en busca de temas". Sí, vivimos en la época de San Twitter, mal rayo le parta.



"La prensa cree recoger el sentir de la sociedad y entiende que hace algo honorable al llevar la conversación de la calle al medio". La basura tuitera es el puto amo de la actualidad. "Sigan linchándose en paz".



Luis del Val está algo agotado con el temita Rubiales, el último chivo expiatorio. "Llevamos más de una semana hablando de la grosería de un ciudadano, con tanta extensión de espacio y tiempo, que parece que nos encontramos ante el problema más grave y el delincuente más sanguinario de lo que va de siglo. Encima, el chivo, en su ignorancia y soberbia, ha intentado rebelarse, y eso ha encendido más la indignación colectiva, asustados de que el chivo escapase y hubiéramos de asumir la responsabilidad de nuestros vicios e inmoralidades. Al mismo tiempo, un delincuente –en libertad por la ignorancia y la soberbia de una ministra– viola a otra mujer, pero nadie se ha escandalizado, porque no vamos a distraernos con otras cosas, cuando hemos logrado la unanimidad ante un chivo que se atrevió a rozar los labios de una chica durante medio segundo". Ya se sabe que los podemitas son intocables.



Jesús Nieto Jurado advierte del peligro de que acabe el tema Rubiales. "Rubiales se va, y se quedan los pájaros cantando, libres para que nada les turbe en la reparación civil de Puigdemont". "Luis Rubiales es la esperanza negra de la morada Irene, el hombre que nos tapa la sombra chinesca de Otegi y los 'business' de Piqué". Algunos van a lamentar el fin de Rubiales y el beso.

La Razón



"Feijóo moverá todos los hilos políticos y económicos para la investidura". "En la cúpula popular no se engaña nadie, y trabajan sabiendo, de antemano, que la investidura es «muy difícil» que salga adelante, pero, aun así, el plan es «pisar todos los escenarios y tocar todos los hilos»". Es bueno tener los pies en el suelo.



Marhenda desenmascara alPNV. "Es evidente que Vox se ha limitado a garantizar su voto favorable, pero no entrará en el Gobierno. ¿Por qué pone el PNV una excusa tan inconsistente?". "Vox es una excusa porque tienen miedo de que salgan los portavoces del PSOE y Sumar diciendo que han pactado con la ultraderecha. Este temor se convierte en insuperable cuando imaginan la brutal censura que sufrirían de los medios controlados e inspirados por La Moncloa. No hay más que ver las redes sociales. Las iletradas juntaletras de medio pelo y otros chacales carroñeros se dedican a la censura ideológica. El PNV sería una gran presa. La nueva Inquisición decide qué es o no correcto políticamente". El nuevo Rubiales de Twitter y las tertulias. La verdad, Marhuenda, es que el miedo está bastante justificado. Los medios sanchistas y Twitter son asesinos civiles, auténticas trituradoras.