El plan de Sánchez: "El asesinato civil" de más de 11 millones de españoles

El Mundo

"El PSOE deberá negociar una amnistía 'a la carta' desde 2013 para la investidura de Sánchez". "Los partidos soberanistas pedían en 2021 la exoneración desde 10 años atrás, dejar sin efecto la extradición y suprimir toda las acusaciones de terrorismo a los CDR, así como la prevaricación o malversación del 9-N y el 1-O".Tu pide por esa boquita.



"Feijóo promete a los barones la 'vía Moreno' contra Vox para atraer al PNV: "No vamos a ceder ni una"". Y dale molinos. Cuenta Lamet algo parecido al cuento de la lechera. "Feijóo quiere distanciarse de manera notable de Vox, porque cree que es su única manera de llegar al Gobierno, tanto en una hipotética investidura -si Felipe VI se lo propone- como si hay repetición electoral". ¿Quiere llegar a Moncloa con los votos del PNV pero sin los votos de Vox? Se me dan fatal las mates, pero ni con la calculadora del ordenador me salen las cuentas.



"El PP no quiere romper los lazos con el PNV ni ser el causante de que Junts apoye a Pedro Sánchez por miedo a otros partidos". Este hombre no se entera. Es a ti, Feijóo, (y a la mitad de los españoles) al que han expulsado de la vida pública, Vox es solo una excusa.



""El PP es lo que está entre Vox y el bloque de Sánchez. Es un relato de cara a nuestra investidura. Por eso en la relación coste-beneficio era mejor no darle un puesto a Vox en la Mesa del Congreso. Era importante llegar a la siguiente pantalla con posibilidades. Y las únicas posibilidades son las de Junts y PNV, aunque sean escasas", explican en el entorno inmediato de Feijóo a Lamet. Ahhhh, pues tampoco me salen las cuentas para llegar a Moncloa sin Vox.



"Lo cierto es que el PP no confía mucho en sus posibilidades. Fuentes cercanas a Génova aseguran que en la dirección ya se han hecho «a la idea de que no hay posibilidad de investidura» y que en realidad quieren cortejar al PNV con la vista puesta en las elecciones vascas. ¿Por qué? Porque ahí los nacionalistas tendrían el «botón nuclear de moción de censura» nacional en caso de una hipotética -y poco probable- alianza de Bildu y el PSOE, apuntan estas mismas fuentes". Vamos, que tienen un lío del carajo y ni puñetera idea de lo que van a hacer.



Iñaki Ellakuría dice que "pasan los siglos, cambian las siglas, se renuevan los líderes y sus subalternos, pero la derecha española continúa siendo la más torpe y, seguramente, incapaz de Europa. Obsesionada, en sus complejos, por ganarse el beneplácito de una izquierda que la desprecia profundamente, mientras se olvida de su electorado natural. Hoy huérfano y desconcertado ante el enésimo viraje al centro del PP, un viaje a la nada de siempre, y la peligrosa deriva húngara del menguante Vox de Buxadé". Ni Federico lo hubiera explicado mejor.



Ellakuría se tira de los pelos. La derecha no se entera de lo que es "evidente para todos". "El procés sanchista que se inició con la moción de censura a Rajoy, acción constituyente de un nuevo Frente Popular con el viejo colmillo sectario del 36, tiene el único propósito de barrerla del debate público e institucional, como hicieron mucho antes en el País Vasco y Cataluña". El problema es que el plan de Sánchez y los nacionalistas no solo afecta a PP y Vox como partidos políticos al excluirlos de la vida política, sino que "sobre todo niega la existencia como sujetos políticos de pleno derecho de los 11.124.840 millones de españoles que el 23-J votaron a las derechas nacionales. Es el asesinato civil de la España que rechaza el proyecto confederal de Sánchez". Cuando Pablo Iglesias dijo que el PP no volvería a gobernar no era una amenaza, era una certeza.

El País



"PP y PSOE se enfrentan por la investidura con el Rey de árbitro". Pues que vayan los dos, tampoco hay tanto problema, eso ya lo hemos vivido antes. "El cruce de hostilidades entre los independentistas complica la negociación por la investidura de Sánchez". "Los ataques entre Junts y Esquerra por los réditos de los tratos con el PSOE alimentan las críticas del independentismo civil". ¿Y qué esperaban? Les prometieron la independencia y lo que han hecho es facilitar el Gobierno de España. ""Facilitar la constitución de la Mesa activamente es entrar en el juego de aquellos que nos quieren súbditos", ha manifestado la ANC, principal órgano de agitación del independentismo". Y ahora llega la investidura, chicos, a tragar. Les han engañado como a bobos durante una década.



Feijóo puede comprobar el odio que le profesa la izquierda - no es nada personal, es contra todo lo que huela a derecha - leyendo la columna de Berna González Harbour. Espeluznante. Si Berna tuviera un arma saldría a la calle a matar fachas. "Su inmenso error, pactar con un partido tóxico como Vox mientras convertía las elecciones en plebiscito contra Pedro Sánchez". Perdón, Berna, fue Sánchez el que convocó unas elecciones como un plebiscito sobre él. Y por cierto, perdió, que una cosa es la mayoría parlamentaria y otra la mayoría social.



"Si Feijóo analiza hoy por qué han caído los siguientes presidentes del PP encontrará una paleta muy corta de sabores. Solo cuatro: alianzas contra natura, mentiras, corrupción y traición. No hay más. Él acaba de probar el primero y ya se ha indigestado: los pactos con Vox". ¿Los pactos con Vox son contra natura? Pero qué tontería dice esta mujer, si Vox nació como una escisión del PP.



"Ha coqueteado con el segundo al insinuar un pucherazo en el voto por correo". Berna, ¿quién esta poniendo en duda el voto exterior? ¿No es cierto que el PSOE ha recurrido a dos juntas electorales para revisar los votos nulos de Madrid, les han dicho que no y han ido al Supremo a reclamar? ¿Quién habla de pucherazo? El PSOE.



"Dejando de lado el tercero, quién sabe si, tras descarrilar su intento de investidura como todo parece indicar, podrá evitar la hiel del cuarto: la traición"". Para traiciones mejor poner el ejemplo de Yolanda Díaz, ¿no te parece? Pues esta la gente con la quiere llevarse bien el PP.

ABC



"El PSOE acelera la investidura después de hacerse con la Mesa del Congreso". El editorial habla de la amnistía. "Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha la maquinaria para convencer a los españoles de que la cura del separatismo es el olvido de lo que ocurrió el 1-O en Cataluña". "Sea como sea, plantear un olvido jurídico de esta magnitud tiene difícil encaje en nuestra legalidad más aún cuando los condenados por los actos del 1-O repiten constantemente que están dispuesto a volverlo a intentar. Los líderes separatistas deben entender que burlarse de la ley tiene consecuencias. Y Pedro Sánchez también". Tal vez sea pesimista, pero a buena parte de los españoles le importa una higa el 1-O. Lo han demostrado en las urnas.



Pedro García Cuartango se dirige al PP. "Lo que vimos anteayer en la sesión constitutiva del Congreso es el acercamiento del PSOE al bloque independentista". "Al margen de las concesiones realizadas por los socialistas, lo esencial es que quedó en evidencia que existe una voluntad mutua de entendimiento. Eso es lo realmente sustancial: que Sánchez acreditó que está dispuesto a pactar con el prófugo de la Justicia y que éste ha iniciado una vía que hasta ahora rechazaba: la del posibilismo". Que ha seguido la senda de ERC, se ponga como se ponga.



"Da la impresión de que las dos partes van a hacer lo posible para alcanzar un pacto que cada una de ellas interpretará como un victoria. La repetición de las elecciones parece bastante improbable". Así que, "sería realista que Feijóo y el PP se preparasen para la larga travesía del desierto que se les avecina". Que se presente a la investidura si quiere, pero que asuma de una vez por todas que no va a gobernar. Que sí, que ganó las elecciones en votos y en escaños, pero no va a gobernar.

La Razón



"El dilema del Rey: Feijóo o Sánchez". Anda que vaya reinado el de Felipe VI. Y encima su padre dando la vara. "La decisión que tome Felipe VI «estará totalmente validada» por la Carta Magna. Los juristas creen que encargará la investidura al candidato más votado, por costumbre constitucional". Venga, que se la dé, no se entiende la oposición de la izquierda, si saben que no tiene apoyos, a ellos qué más les da.



Marhuenda también le da al PP por haberle dado Barcelona a Sánchez. "A estas alturas no cabe ninguna duda de que regalar a Sánchez la alcaldía de Barcelona fue un gran error y un evidente desconocimiento de la realidad catalana". Lo que no entienden es la realidad de la izquierda. "No hay que hacer de tonto útil del sanchismo".



"Feijóo tiene todas las posibilidades de alcanzar la presidencia del Gobierno cuando el sanchismo salte por los aires a causa de las cesiones al independentismo y al antiguo aparato político y militar de ETA". Si tu lo dices. "Feijóo debería centrarse en recuperar el voto constitucionalista. Es bueno recordar el resultado que tuvo Ciudadanos. Esto no pasa por fichajes absurdos de figuras políticas sin relevancia y arraigo en mi tierra". Feijóo lo tiene muy difícil con Vox. Se une el odio de la izquierda a la derecha con el rechazo que produce el partido de Buxadé a muchos ciudadanos. Si yo fuera él, mandaría a todos al carajo y me volvería a Galicia, donde vivirá como un rey sin quebraderos de cabeza. Ya ha hecho bastantes sacrificios por su partido y también ha hecho un servicio a España, o al menos lo ha intentado. El PP no tiene ninguna posibilidad de gobernar con el panorama actual, con el PSOE echado al monte de la mano de los nacionalismos. Hay que asumirlo.