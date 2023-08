Se está perpetrando "un atentado contra la democracia"

El Mundo



"El PSOE revalida su tripartito en Navarra y Chivite queda ya en las manos de Bildu". Los negados pactos con Bildu y ocultados en campaña. Pero vaya, no creo que nadie se considere engañado.



Y Podemos implosiona. "Podemos liquida el partido en la mitad de España con la cúpula atrincherada". Atrincherada con la pasta, claro. Ha costado, pero al final lo hemos conseguido, adiós al partido más tóxico de la democracia. Lástima que con Sánchez no haya sido posible.



"Coalición Canaria se abre a apoyar a Feijóo y traslada toda la presión al PSOE a 10 días de votar la Mesa del Congreso". Nuevo salto con tirabuzón. Y la Junta Electoral Central da un tortazo al trumpismo del PSOE y "desestima el recurso del PSOE por el escaño 16 de Madrid: "Sería contrario a la Ley y haría inviable cumplir con los plazos legales"". Otro escaño para el PP.



El PNV sin embargo mantiene la actitud de matón de patio de colegio. "El PNV da un portazo definitivo a Feijóo: ni escuchará su oferta de gobierno sin Vox y un puesto en la Mesa". Se merecen que Bildu les pase por encima en las próximas autonómicas y les quite la presidencia del Gobierno vasco.



Así las cosas, Puchi sigue siendo el amo, el que tiene en su mano la balanza para que el que llegue a Moncloa sea Feijóo o sea Sánchez. Según informa Pablo Planas en Libertad Digital, "El gran empresariado catalán y el grupo Godó tratan de forzar a Puigdemont para que invista a Sánchez". Parece que todo está contra Feijóo. Aquí deciden Cataluña y el País Vasco.

El País



"Feijóo quema con el PNV el último cartucho de una investidura imposible". Al PNV le quedan tres telediarios en el Gobierno vasco. A Xosé Hermida también le ha asombrado la bordería y la mala educación de los nacionalistas vascos. "Por activa, por pasiva y por perifrástica. El PP ha podido percibir con todos los modos gramaticales y los tonos más variados el "no" firme, rotundo e inequívoco del PNV a facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo". Sobrados, chulos de barra. Demasiado tiempo rozándose con Sánchez.



El editorial se relame con cómo ha aprendido el PNV de las formas de Sánchez. "El no es no del PNV al PP". "El mensaje del PNV no puede causar sorpresa a nadie, y menos al propio PP. Solo hay que leer el comunicado de Vox, donde al mismo tiempo que afirma que no quiere ser un impedimento para que otros apoyen a Feijóo, lo hace con el mismo lenguaje en el que llama a los partidos nacionalistas "enemigos de España" y alerta de las catástrofes habituales si llegara a reeditarse el Gobierno actual".



"Que Feijóo no tenga ningún interlocutor fuera de la derecha española se debe únicamente a que tiene a Vox subido en los hombros, y a la evolución que esa realidad ha impuesto en el discurso del PP en los últimos cinco años. El aislamiento del PP no tiene que ver con ser de derechas, sino con dar pábulo a una versión involucionista del conservadurismo español que, en alianza con Vox en cuatro autonomías, pone en peligro avances sociales e institucionales surgidos de la Constitución. Los pactos regionales hacen indisimulable esa realidad. Salvo sorpresa, nadie más que Vox va a acompañar al PP en ese camino". Ahora es Vox, antes fue Ciudadanos, en fin.



"Tiene razón la dirección del PP cuando se sorprende de que un candidato con 171 votos garantizados, a solo cinco de la mayoría absoluta, pudiera no llegar a ser investido. González, Zapatero, Rajoy y Sánchez fueron presidentes con menos votos. Pero ninguno de ellos cogobernaba en múltiples instituciones con quienes llaman a sus rivales políticos "enemigos de España"". Esos partidos se autodenominan enemigos de España, que se quieren independizar. Y visto lo visto, lo mejor que le puede pasar a España es que se independicen de una puñetera vez.



"La Junta Electoral Central desestima el recuento de todos los votos nulos de Madrid que pedía el PSOE". ¿Se acabó la rabieta trumpista del PSOE o van a seguir con sus insinuaciones de pucherazo? Uy. si esto lo hubiera hecho Vox o el PP, la que se habría armado.



ABC



"La lista de Puigdemont". "Al margen del referéndum de autodeterminación y la amnistía para los enjuiciados del 'procés', el PSOE podría darle a Junts la independencia en diversos ámbitos. En el deporte, Cataluña contra España; y en la Justicia, que el Supremo no actúe en la región y nombrar a los jueces". Parece que Puchi es un hueso más difícil de roer que Junqueras. Pero nadie duda de que el PSOE le dará lo que pide, y con sumo gusto.

"Días después del 23-J, algunos dirigentes socialistas volvieron a proponer un cambio en la organización territorial del Estado, para pasarlo del autonómico al federal". "Lo que importa de estos episodios de la relación entre socialistas y separatistas es que revelan una firme voluntad del PSOE de mantener el poder sobre una alianza con formaciones cuyas propuestas electorales se resumen en la derogación del sistema constitucional de 1978". Íbamos a derogar el sanchismo y el sanchismo nos ha derogado a nosotros.



Ignacio Camacho se hace una interesante pregunta. "Sin ánimo de molestar a nadie, y menos a los susceptibles votantes de Vox, ¿el anuncio de respaldo incondicional al intento de investidura de Feijóo es un gesto responsable, lleno de generosidad y sensatez constitucionalista, o un brindis al sol a sabiendas de que el éxito de esa votación es muy improbable? ¿Desistiría Vox de reclamar ministerios si la investidura de Feijóo tuviese probabilidades verosímiles de éxito?". "¿Estamos ante una desinteresada recapacitación táctica o ante una maniobra para eludir las críticas al manifiesto afán de ocupar sillones de mando en municipios y autonomías?".



"Habrá quien piense que por qué ahora y no antes, siendo así que las alianzas regionales y el ruido que las acompañó ejercieron influencia decisiva en los siguientes comicios". "Y no faltarán tampoco los que objeten que hay poco riesgo y menos mérito en aparentar desprendimiento cuando la expectativa de obtener compensaciones está muy lejos". Y que ahora ya da igual lo que hagan porque el destrozo que han hecho no tiene solución. Y, por cierto, mientras escribo esto Iván Espinosa de los Monteros anuncia que se va de Vox, que no era esto lo que quería. Vamos, que su intención no era crear un partido para perpetuar a Sánchez en el poder. Que se miren en Podemos y en Ciudadanos.



La Razón



"Feijóo amarra a CC y suma más apoyos que Sánchez". "El PP contaría ahora con 172 apoyos y quedaría a cuatro de la mayoría absoluta; en cambio, Pedro Sánchez estaría en 171 (sin estar aún todos garantizados) y quedaría a expensas de qué hacen los siete parlamentarios de JxCat". Muy voluntarioso está Javier Gallego, que firma la noticia.

"El escrutinio de la noche del 23J arrojó un resultado enrevesado con múltiples combinaciones y ninguna libre de aristas y obstáculos. Hemos mantenido la tesis tras la oficialidad de los resultados que Alberto Núñez Feijóo, claro vencedor de los comicios, estaba más que legitimado para presentarse a la sesión de investidura y por consiguiente para buscar con los grupos el apoyo suficiente en sus aspiraciones a la Presidencia del Gobierno", dice el editorial.



"El partido de Abascal ha propiciado ese avance al excluirse de manera incondicional en el proceso, seguro convulso y controvertido, para conformar apoyos en positivo o con abstenciones que den respuesta justa a la opción más votada en las urnas por los españoles".



El cabreo con el PNV es notable. "El PNV se ha apresurado a refrendar su oposición a que el Partido Popular transforme su triunfo en gobierno como ocurriría en un estado de derecho consolidado. Los soberanistas, con cartas similares a la legislatura anterior, pretenden reeditar su juego sobre un tablero que los ha castigado con severidad. Con Sánchez como socio han entrado en decadencia política y electoral y prácticamente han perdido la hegemonía a manos de Bildu, antesala del desalojado del poder en la próxima cita con las urnas en el País Vasco. Tampoco el suicidio político de un proyecto que parecía inmune es un fenómeno novedoso. Torres más altas se han venido abajo entre torpezas, incompetencias y sectarismos". Arrieritos somo, Ortuzar, arrieritos somos.



"Llegados a este punto, no podemos pecar de ingenuos ni confundir los deseos con el panorama real del laberinto institucional y partidista. Con Pedro Sánchez de por medio, capaz de cualquier despropósito o barbaridad con tal de certificar su poder, no hay reglas ni normas consolidadas ni respetadas". Así que no nos hagamos ilusiones.



Aunque siempre hay alguno con soluciones marcianas. Como Anson, que dice que los cuatro votos que le faltan a Feijóo "los puede conseguir a través de un acuerdo con el sector del PSOE que rechaza la alianza con Bildu y ERC", "García-Page podría ser el político que negociara con Sánchez el acuerdo constitucional entre un sector del PSOE y Feijóo". Anson, ¿se te ha ido la pinza? "A Feijóo le queda otra solución más viable. Al anunciar su renuncia a participar en el Gobierno, Vox abre el camino al PNV". ¿Anson, has oído al PNV? En fin, de algo hay que escribir, qué dura es la profesión de columnista en verano.



Francisco Marhuenda comenta el "exterminio de Podemos". "Esta formación cometió el error de convertirse en una especie de secta de los seguidores de Iglesias. La culpa era de todos, menos de ellos. Por su parte, Yolanda ha sido implacable. El exvicepresidente creía que lo había dejado todo atado y bien atado, pero el tiempo ha demostrado que no era así". Al final no era tan listo como creía. "El sueño de tocar el cielo se ha transformado en una vertiginosa caída al Averno". Hala, tanta paz lleven como descanso dejan.



Abel Hernández es contundente. "El intento de arrinconar al Partido Popular, principal fuerza hoy en España y en Europa, es una tremenda irresponsabilidad, un atentado contra la democracia". Con la broma añadida de que impedirlo está en manos de quién dio un golpe a la democracia. ¿Quién dice que no lo pasamos bien en este país?